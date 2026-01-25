28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor - Son Dakika
Ekonomi

28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor

28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor
25.01.2026 17:18
Belçika merkezli süpermarket zinciri Colruyt, artan maliyetler ve sert fiyat rekabeti nedeniyle Fransa pazarından çekilme kararı aldı. Yaklaşık 28 yıllık faaliyetini sonlandırmaya hazırlanan şirket, ülkedeki 105 mağazasını rakip perakendecilere devrederken, işçiler için hazırlanan sosyal plan kapsamında yasal sınırların üzerinde tazminat öngörülmesine rağmen 700'ü aşkın çalışanın işini kaybetmesi bekleniyor.

Belçika merkezli süpermarket zinciri Colruyt, Fransa'daki ticari faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket, artan maliyetler, daralan kar marjları ve yoğun rekabet ortamı nedeniyle ülkedeki operasyonlarını sürdürülebilir bulmadığını belirterek mağazalarının büyük bölümünü elden çıkarma sürecini başlattı.

28 YILLIK FAALİYET SON BULUYOR

Colruyt, Fransa pazarına 1998 yılında girdi. Aradan geçen uzun sürede şirket, pazarda kalıcı bir konum elde etmeye çalışsa da hedeflenen finansal performansa ulaşamadı. Yönetim tarafından yapılan değerlendirmelerde, özellikle sert fiyat politikalarının ve piyasa dinamiklerinin bu tabloyu daha da zorlaştırdığı vurgulandı. Alınan kararla birlikte Colruyt, Fransa'daki yaklaşık 28 yıllık varlığını tasfiye etme sürecine girmiş oldu.

105 MAĞAZA DEVREDİLECEK

Fransa genelinde 105 mağazası bulunan şirket, bu noktaların büyük çoğunluğunu rakip perakende gruplarına devretmeyi planlıyor. Devir kapsamında 100 mağazanın farklı zincirler tarafından devralınması öngörülürken, bu adım Colruyt'un ülkedeki fiziksel varlığını neredeyse tamamen sona erdirecek.

ÇALIŞANLAR İÇİN YASAL SINIRLARIN ÜZERİNDE TAZMİNAT

Şirket, satış süreciyle eş zamanlı olarak çalışanları kapsayan bir sosyal plan hazırladı. Colruyt, sendikalarla yürütülen görüşmeler sonucunda geniş bir mutabakata varıldığını ve çalışanlara sunulacak tazminatların yasal asgari yükümlülüklerin üzerinde olacağını açıkladı. Bu plan, daha sonra şirket yönetimi tarafından da resmen onaylandı.

YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Mevcut öngörülere göre yaklaşık 2 bin 80 çalışanın, mağazaları devralacak yeni şirketler bünyesinde görevlerine devam etmesi bekleniyor. Buna karşılık, Dole yakınlarındaki Rochefort-sur-Nenon'da bulunan genel merkez ile bazı lojistik birimlerin elden çıkarılamaması halinde 700'ü aşkın çalışanın işini kaybetmesi gündemde.

İş Dünyası, Belçika, Ekonomi, Fransa, Finans, Dünya, Son Dakika

