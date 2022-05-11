Dev vinç Karadeniz açıklarında ilerlerken sahilden böyle görüntülendi - Son Dakika

Dev vinç Karadeniz açıklarında ilerlerken sahilden böyle görüntülendi

108 metre yükseklikteki dev vinç Trabzon Limanından Rusya'ya doğru yola çıktı

TRABZON Trabzon Limanında yaklaşık 4 ay süren çalışma sonucu montajı tamamlanan 108 metre yükseklikteki dev vinç Rusya'ya doğru yola çıktı.

Trabzon Limanında geçtiğimiz Aralık ayında 4 ay süren çalışmanın ardından montajı tamamlanan ancak Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bir süredir Trabzon Limanında bekletilen dev vinç, Rusya'nın Novorossiysk Limanına ulaştırılmak üzere römorkör eşliğinde Karadeniz'e açıldı.

İrlanda'dan parçalar halinde gemilerle Trabzon'a getirilen vincin parçalarının birleştirilmesi yaklaşık 4 aylık süre aldı. Yüksekliği 108 metreyi bulan, 75 ton taşıma kapasitesine sahip dev vinçlerin montajında Türk ve yabancılardan oluşan 60 kişilik bir ekip görev yaptı. Montajı tamamlanmasının ardından iki adet dev vinç 3-4 gün sürecek deniz yolculuğunun ardından Rusya'ya ulaşması planlanırken, dev vincin Karadeniz açıklarında geçişi sırasında sahilde bulunanlar tarafından merakla takip edildi.