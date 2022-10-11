Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı - Son Dakika
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Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı

11.10.2022 01:02

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilere ulaşım için destek verileceğini açıklamasına tepki gösterdi. Böyle bir vaadi gördüğüne kahrolduğunu söyleyen Babacan, "Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelilere yönelik yılda 2 kez ulaşım desteği sağlanacağını söyledi.

"YILDA 2 DEFA VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz" dedi.

BABACAN'DAN ERDOĞAN'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan tepki geldi. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Babacan, "Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum." ifadelerini kullandı.

Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik müjdesine tepki: Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor

"BU ÜLKENİN EVLATLARI BUNU HAK ETMİYOR"

Babacan paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor."

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Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı - Son Dakika


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