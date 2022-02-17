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Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak - Son Dakika

Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak

17.02.2022 17:03

MHP lideri Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra MHP'li belediyelere su fiyatında indirim yapmaları çağrısında bulundu. Milli Hareket Partisi'nce, belediyelere su fiyatında yüzde 7 indirim yapılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündüz saatlerinde belediye başkanlarına su faturalarında indirim yapmaları konusunda talimat vererek "En az KDV indirimi kadar bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN DE HAMLE GELDİ

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 229 belediye başkanına su fiyatlarında indirim yapılması konusunda mesaj gönderdi. Durmaz mesajında, "Sayın Belediye Başkanı; vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak - Son Dakika
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