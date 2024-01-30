Devlet desteği ile kapasitesini artırdı, bozkırda yılda 75 ton alabalık üretiyor
YOZGAT - Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan barajda ağ kafes sistemi ile alabalık üreten girişimci Tuncay Erol, yıllık 25 ton olan kapasitesini devlet desteği ile 75 tona çıkardı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı'nda 2011 yılında su tutulmaya başlanmasıyla, ilçede tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bazı çiftçiler, balık üretimine başladı. Ağ ile gümüş, kerevit ve sazan tutan üreticiler baraj üzerine kurdukları üretim kafeslerinde de alabalık yetiştiriyor. Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde uzun yıllar tarım ve hayvancılıkla uğraşan Tuncay Erol (45), Çekerek Barajı kurulduktan sonra tarım arazileri sular altında kalınca, alabalık üreticisi olmaya karar verdi. Önceleri kendi imkanıyla Çekerek Barajı'na 2015 yılında üretim kafesi kuran girişimci Erol, yılda 25 ton alabalık üretmeye başladı. Devletin verdiği desteklerden yararlanan Erol, kafes sayısını 13'e yıllık üretimini de 75 tona çıkardı.
Çekerek Barajı'nda ağ kafes sistemi ile üretilen balıklar belli ağırlık ve ölçülere geldiğinde Karadeniz ve Ege Bölgesi'ndeki su ürünleri tesisine gönderiliyor. Buradaki tesislerde işlendikten sonra balıklar, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
"Balıkçılık daha karlı bir iş"
2011 yılında Çekerek Barajı'nın su tutulmaya başlamasıyla tarım arazileri sular altında kalan Tuncay Erol, 2015 yılında kendi imkanlarıyla balık üretimine başladığını söyledi. Erol, "İlk yıllar bu işin acemisi olduğum için yıllık 25 ton ile üretimle başladım. Önceden tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum. Şu an hayvancılığa da balıkçılığa da devam ediyorum ama balıkçılık hayvancılıktan daha karlı bir iş. Biz ürettiğimiz balıkları Ege ve Karadeniz Bölgelerindeki fabrikalara veriyoruz, orada işlenen balıklar Avrupa ülkelerine gönderiliyor" dedi.
"Avrupa ülkelerinin sofralarını süslüyor"
Kışın balığın lezzetinin iki kat arttığını da belirten Erol, "Kış mevsiminde balıkçılıkla uğraşmak zor oluyor ama kışın suyun PH değeri daha iyi olduğu için balıklar daha lezzetli oluyor. Bölgemize kar yağdı, havalar da soğuk olduğu için yaz mevsimine göre balığın lezzeti ikiye katladı. Yılda bir kez devlet desteği alıyoruz, kapasitem 25 tondu bu yıl 75 tona çıkardım. Bizim fabrikalara gönderdiğimiz balıklar işlendikten sonra Avrupa ülkelerinin sofralarını süslüyor." şeklinde konuştu.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
Son dönemde futbolundan çok aldığı kilolarla gündemde olan Brezilyalı futbolcu Neymar, fotoğraflarını paylaşarak "şişman" yorumunda bulunanlara yayınladığı video ile yanıt verdi. Kameraya vücudunun son halini gösteren dünyaca ünlü futbolcu, kendisiyle alay edenlere el hareketi çekerek tepki gösterdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Devlet desteği ile kapasitesini artırdı, bozkırda yılda 75 ton alabalık üretiyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?