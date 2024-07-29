Devlet desteğiyle atölyesini büyütmeyi hedefleyen kadın girişimci: 'İstihdam sağlamak istiyorum' - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Devlet desteğiyle atölyesini büyütmeyi hedefleyen kadın girişimci: 'İstihdam sağlamak istiyorum'

Kırıkkale'de yaşayan 47 yaşındaki kadın girişimci, açtığı tekstil atölyesinde devlet desteğiyle seri üretime geçip istihdam sağlamayı hedefliyor. Nuray Yücekaya, terzilik mesleğine olan sevgisi ve azmiyle gelecekte daha büyük başarılara imza atmayı planlıyor.

29.07.2024 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet desteğiyle atölyesini büyütmeyi hedefleyen kadın girişimci: "İstihdam sağlamak istiyorum"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşayan 47 yaşındaki kadın girişimci, açtığı tekstil atölyesinde devlet desteğiyle seri üretime geçip istihdam sağlamayı hedefliyor.

Kırıkkale'de 17 yaşında terzilik mesleğine çırak olarak başlayan Nuray Yücekaya (47), yaklaşık iki yıl önce kendi iş yerini açtı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın Geleneksel Girişimci Destek Programı'ndan faydalanan Yücekaya, atölyesini büyütmeyi ve seri üretime geçmeyi planlıyor. Atölyesinde masa ve yatak örtüsü, nevresim takımı ve çeşitli işlemeler yapan Yücekaya, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Nuray Yücekaya, mesleğine olan tutkusunu ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. 17 yaşından beri terzilik yapan Yücekaya, işini büyük bir aşkla yaptığını vurguladı.

İşini severek yaptığını ifade eden Yücekaya, "Kumaş içinde olan her şey bizim için değerlidir. Kumaşa hayat vermek bizim için çok değerlidir. Makinaya dokunmak bize bambaşka duygular veriyor. Mesleğimi seviyorum. Zaten bizim mesleğimiz sevilirse yapılır. Sevilmezse yapılmıyor, çekilmiyor. Dikiş yapmak bir aşk gibi bizim için. 17 yaşından itibaren çalışıyorum. İşimi seviyorum halen de çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Devlet desteğiyle atölyesindeki makine sayısını altıya çıkardığını belirten Yücekaya, "KOSGEB'ten aldığımız destekle bu seviyeye geldik ama daha da ilerleyip seri üretime geçmem gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah seri üretime geçip istihdam sağlamayı da çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Nuray Yücekaya, terzilik mesleğine olan sevgisinin ve azminin, gelecekte daha büyük başarılara imza atmasında önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle atölyesini büyütmeyi hedefleyen kadın girişimci: 'İstihdam sağlamak istiyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 22:25:29. #1.12#
SON DAKİKA: Devlet desteğiyle atölyesini büyütmeyi hedefleyen kadın girişimci: 'İstihdam sağlamak istiyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement