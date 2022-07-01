Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 400 kişiye iş imkanı sağlandı - Son Dakika
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Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 400 kişiye iş imkanı sağlandı

01.07.2022 10:23

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 400 kişiye iş imkanı sağlandı Batman'ın Sason ilçesinde 6 yıl önce bölgesel yatırım teşvikiyle kurulan ve ünlü markalara giysi üreten tekstil fabrikası, 400 kişiyi istihdam ediyor.

Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 400 kişiye iş imkanı sağlandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 6 yıl önce bölgesel yatırım teşvikiyle kurulan ve ünlü markalara giysi üreten tekstil fabrikası, 400 kişiyi istihdam ediyor.

Devletten alınan teşviklerle birlikte, merkezi İstanbul, Bursa ve İzmir olan tekstil fabrikaları Türkiye'deki diğer il ve ilçelere dağılmaya başlamasıyla Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan yüzlerce işsiz gence iş olanağı sağlıyor.

Sason ilçesinde açılan tekstil fabrikasında yüzlerce işsiz gence kendi memleketinde iş olanağı sağlandığını belirten, tekstil fabrikası işletmecisi Melek Acet, daha önce bölgede yaşayan gençlerin çalışmak için diğer bölgelere gitmek zorunda kaldığını söyledi. Acet, "Biz, burada 400 kişilik bir çalışma ortamı sağladık. Daha önce buralarda okuldan mezun olduktan sonra eğitimimizi devam ettirmediğimiz taktirde evde oturmak zorunda kalıyorduk. Hiç bir şekilde ailelerimize maddi destek olamıyorduk. Burada açılan iş imkanı sayesinde hem ailelerimize destek olabiliyoruz, hem sosyal hayatımıza yön verebiliyoruz, hem de kendi memleketimizden ayrılmak zorunda kalmıyoruz. Bu imkanlar olmadan önce sürekli batı illerine gitmeyi düşünmek zorunda kalıyorduk. Şimdi kendi memleketimizdeyiz. İş ile ilgili hiç bir sorunumuz kalmadı ve her şey yolunda" dedi.

"Devletimizin sağladığı destek ile çalışarak çocuklarıma bakıyorum"

İlçede açılan tekstil fabrikasında İŞ-KUR desteği sayesinde çalıştığını belirten fabrika çalışanlarından iki çocuk babası Adnan Kurt, "Burada çalışarak kimseye muhtaç olmadan çocuklarıma ve aileme bakma fırsatı buldum. Kendi ilçemizde bizlere iş imkanı sağlandığı için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu iş sayesinde buradaki gençlerimize iş olanağı sağlanmış oldu. Yüzlerce gencimiz burada çalışarak evine ekmek götürebiliyor. Bu imkanları bizlere sağlayan işverenlerimize ve destek sağlayan İŞ-KUR müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 400 kişiye iş imkanı sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 400 kişiye iş imkanı sağlandı - Son Dakika
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