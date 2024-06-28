Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Sigorta Bedeli Yüzde 115,5 Arttı

Ekonomi

(ANKARA)- Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedelinin bir önceki yıla göre yüzde 115,5'lik bir artış gösterdiğini açıklayarak 638 milyar lira olduğunu bildirdi.

Tüik, 2023 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı. Toplam sigorta bedeli, bir önceki yıla oranla yüzde 115,5'lik artış göstererek 638 Milyar TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış ise yüzde 283,8 oranı ile su ürünleri hayat sigortası oldu. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 0,3'lük bir artış ile 3 milyon 086 bin 697 adet olarak gerçekleşti.

Devlet Destekli Prim Tutarı Arttı

Bu dönemde toplam devlet destek prim tutarı yüzde 91,7 artışla 9 milyar 244 milyon TL oldu. Toplam prim tutarı ise yüzde 92,6 artışla 17 milyar 349 milyon TL olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2023 yılında yüzde 4,4 azalma göstererek 33 milyon 372 nin 370 dekar olarak gerçekti. Sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 42,9 ve ylüzde 0,2 artış gösterdi.

Toplam ödenen hasar bedeli yüzde 109,6 arttı

Toplam ödenen hasar bedeli ise yüzde 109,6 artış gösterdi. Bu bedel branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 5 milyar 076 milyon TL ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 1 milyar 505 milyon TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre, incelendiğinde ise 2 milyar 378 milyon TL bedel ile don olayı ilk sırayı aldı.