Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Toplam Sigorta Bedeli 638 Milyar TL'ye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Toplam Sigorta Bedeli 638 Milyar TL'ye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2023 yılında yüzde 115,5 artarak 638 milyar 338 milyon 316 bin 701 TL oldu. Su ürünleri hayat sigortası branşı yüzde 283,8 artışla en yüksek artışı gösterirken, toplam poliçe sayısı yüzde 0,3 artışla 3 milyon 86 bin 697 adet olarak gerçekleşti. Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 91,7 artışla 9 milyar 244 milyon 510 bin 895 TL olurken, toplam prim tutarı yüzde 92,6 artışla 17 milyar 349 milyon 600 bin 284 TL olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan ise yüzde 4,4 azalarak 33 milyon 372 bin 370 dekar oldu. Toplam ödenen hasar bedeli ise yüzde 109,6 artışla 5 milyar 76 milyon 169 bin 657 TL olarak gerçekleşti.

28.06.2024 10:24
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Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2023 yılında yıllık yüzde 115,5'lik bir artış göstererek 638 milyar 338 milyon 316 bin 701 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları verilerini paylaştı. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2023 yılında yıllık yüzde 115,5'lik bir artış göstererek 638 milyar 338 milyon 316 bin 701 TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 283,8 oranı ile su ürünleri hayat sigortasına ait. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 0,3'lük bir artış ile 3 milyon 86 bin 697 adet olarak gerçekleşti.

Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 91,7 arttı

Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 91,7 artışla 9 milyar 244 milyon 510 bin 895 TL olurken, toplam prim tutarı yüzde 92,6 artışla 17 milyar 349 milyon 600 bin 284 TL olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2023 yılında yüzde 4,4 azalma göstererek 33 milyon 372 bin 370 dekar oldu. Sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 42,9 ve yüzde 0,2 arttı.

Toplam ödenen hasar bedeli yüzde 109,6 arttı

Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 5 milyar 76 milyon 169 bin 657 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 1 miyar 505 milyon 720 bin 636 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 2 milyar 378 milyon 149 bin 573 TL bedel ile don olayı ilk sırayı aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Toplam Sigorta Bedeli 638 Milyar TL'ye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Toplam Sigorta Bedeli 638 Milyar TL'ye Ulaştı - Son Dakika
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