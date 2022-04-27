Devletten Şırnaklı besicilere destek - Son Dakika

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Devletten Şırnaklı besicilere destek

27.04.2022 17:08
Devletten Şırnaklı besicilere destek

Şırnak'ta hayata geçirilen proje çerçevesinde arıcı ve yetiştiricilere çadır ve güneş enerji paneli desteği verildi.

Şırnak'ta hayata geçirilen proje çerçevesinde arıcı ve yetiştiricilere çadır ve güneş enerji paneli desteği verildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 'GAP ile yayla yaşamının iyileştirilmesi projesi' çerçevesinde 45 çiftçi ve arıcıya güneş enerji paneli ile çadır dağıtımı yapıldı. Sinekli Meydan köyünde dağıtım törenine Kaymakamı Hasan Uğuz'un yanı sıra çok sayıda arıcı ve çiftçi katıldı.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Uğuz, geçen sene iki projeyle GAP idaresine başvurduklarını anımsattı. Bu yıl çadır ve güneş enerji paneli dağıtıklarını ifade eden Kaymakam Uğuz, "Yüzde 70'i GAP, yüzde 30'u da vatandaşlarımız karşılıyor. Devletimizin desteği sürekli olacaktır. Bu tür projelerde emeği geçen başta valimiz olmak üzere GAP İdaresi, İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi.

İlçe Tarım Müdürü Salih Aktaş, geçen sene 56 kişi, bu yıl da 45 vatandaşa güneş enerji paneli ve çadır dağıttıklarını söyledi. Toplam bütçenin 928 bin 600 lira olduğunu kaydeden Aktaş, "Vatandaşımız yüzde 30'nu ödedi. Geriye kalanı devletimiz karşıladı. Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı sayesinde bu projelerimiz sürekliliğini koruyor. Onlar destek verdikçe bizler halkımızın hizmetinde olacağız. Sürekli bizlerin yanında olan GAP idaresine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

30 yıldır arıcılık yapan Cemal Öztürk ise, emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi. Malzemelerin kendilerine çok faydalı olacağını aktaran Öztürk, proje sayesinde çadır ve güneş enerji panelini aldığını kaydetti. - ŞIRNAK

Devletten Şırnaklı besicilere destek
Devletten Şırnaklı besicilere destek
Devletten Şırnaklı besicilere destek
Devletten Şırnaklı besicilere destek
Devletten Şırnaklı besicilere destek
Devletten Şırnaklı besicilere destek
Devletten Şırnaklı besicilere destek

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Hisarcık, Enerji, Şırnak, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devletten Şırnaklı besicilere destek - Son Dakika


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