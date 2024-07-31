Dezavantajlı Kadınlar Devlet Desteğiyle Meslek Sahibi Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Dezavantajlı Kadınlar Devlet Desteğiyle Meslek Sahibi Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde devlet desteği ile açılan meslek edinme kursuna katılarak dikiş nakış öğrenen dezavantajlı kadınlar, devlet desteği ile meslek sahibi oldu. Kozan Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen kursun 3. dönem mezunlarına sertifikaları takdim edildi. Kadınlar, eğitim sonrası dikerek ürettikleri ürünleri sergiledi ve kendi işyerlerini kurma hayaliyle meslek sahibi olduklarını belirtti. Kozan Kaymakamı, devletin kadın girişimcilere ve üreticilere destek verdiğini vurgulayarak serginin hayırlı olmasını temenni etti.

31.07.2024 10:08
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Adana'nın Kozan ilçesinde devlet desteği ile açılan meslek edinme kursuna katılarak dikiş nakış öğrenen dezavantajlı kadınlar devlet desteği ile meslek sahibi oldu.

Kozan'da dezavantajlı kadınların meslek edinmesi ve desteklenmesi adına hizmet veren Kozan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından 3. dönem kursiyerlerine sertifikaları takdim edildi. 35 kursiyerin katıldığı eğitimlerde, kadınlar öğrendikleri dikiş nakış eğitimi ardından ürettikleri ürünleri ilk kez sergiye kazandırdı. Elbise, abiye, ev giyim ürünlerini aldıkları eğitim sonrası dikerek meslek sahibi olan kadınlar kendi işyerlerini kurma hayali olduklarını kaydetti.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, devletin kadın girişimcilere ve üreticilere pozitif ayrımcılık yaparak onların ekonomik özgürlüklerini oluşturmak adına tüm desteği verdiğini belirterek sergisinin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı İlçe Milli Eğitimi Müdürü Gazi Keleş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuncer Şahbaz'ın katılımıyla gerçekleşti. - ADANA

Kaynak: İHA

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