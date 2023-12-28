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Dezavantajlı kadınlar istiridye mantarı üretiyor - Son Dakika
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Dezavantajlı kadınlar istiridye mantarı üretiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde dezavantajlı 30 kadın, aldıkları kurstan sonra istiridye mantarı üreterek ev ekonomisine destek olmaya başladı. Kadınlar, kilosu 100 TL'den satılan mantardan elde ettikleri gelirle mutlu olduklarını belirtti.

Dezavantajlı kadınlar istiridye mantarı üretiyor
28.12.2023 - 09:14,
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Adana'nın Kozan ilçesinde dezavantajlı 30 kadın aldıkları kurstan sonra istiridye mantarı üreterek ev ekonomisine destek olmaya başladı.

Kozan Kızılay Şubesi tarafından dezavantajlı kadınların desteklenmesi için Kozan Halk Eğitim Müdürlüğünde istiridye mantarı yetiştiriciliği kursu açıldı. Kursa katılan 30 kadın kursu başarıyla tamamlayarak mantar üretimine başladı. Kadınlar üretime geçtikten sonra ilk hasadını da gerçekleştirdi.

Kilosu 100 TL'den satılan mantardan elde edilen gelir ile ev ekonomilerine katkı sunan kadınlar üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Proje hakkında bilgi veren Kızılay Kozan Kadın Kolları Başkanı ve Halk Eğitim Merkezinde Usta Eğitici Hülya Erdoğan Aktaş, Kızılay'ın dezavantajlı kadınları desteklemesiyle kurs açtıklarını söyleyen Aktaş, "Kadınların çocuklarını okutmaları ev ekonomilerine katkı sunmaları için hazırlanan projede bölgemizdeki kadınlar için istihdam sahası oluştu. Her kadınımız çok çalışkan bir ekip olarak yaklaşık 30 kadınız. Şu an istiridye mantarı üretiyoruz. İkinci hasadımızı yapıyoruz. Kadınlarımız evlerinde bunu üretim kendileri gelir elde edip iş sahibi olabilecek. Kilosu 100 TL'den satılıyor. Kadının üretmesi kazanması gençlerin katılımcı olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Mantar üretimine başlayan Memnune Sönmez ise, "Ev hanımıydım. Ben mantar işini evimde denedim tam başarılı olamadım ama yeniden deneyeceğim. Kendime kazanç sağlıyorum ve mutluyuz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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