MTV 4 kez mi alınacak? Resmi açıklama yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

MTV 4 kez mi alınacak? Resmi açıklama yapıldı

31 Mart yerel seçimi sonrası ekonomide ortaya çıkacak tablo merak edilirken geçen yıl deprem gerekçesiyle iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2024'te de iki kez tahsil edileceğine dönük iddialar tekrar ortaya çıktı. İddianın yayılması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlamada bulunarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir çalışmasının olmadığını açıkladı.

20.02.2024 15:16
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31 Mart yerel seçimi sonrası ekonomide ortaya çıkacak tablo merak edilirken geçen yıl deprem gerekçesiyle iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2024'te de iki kez tahsil edileceğine dönük iddialar tekrar ortaya çıktı. İddianın yayılması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlamada bulunarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir çalışmasının olmadığını açıkladı.

YEREL SEÇİM SONRASI EK VERGİ GELİR Mİ?

Yerel seçimin ardından ekonomide radikal kararların alınacağı, bu kapsamda ek MTV, KDV, ÖTV düzenlemesi ve birden fazla dairesi olanlara ek vergi gibi uygulamaların yürürlüğe konacağı öne sürüldü. Ekonomi kulislerinde teyite muhtaç bilgilere göre 31 Mart sonrası farklı senaryolar üretilirken MTV'nin 4 kez alınacağı iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi MTV'nin bu yıl da 4 kez alınacağı iddialarının yaygınlık kazanması üzerine bir açıklamada bulundu. İddianın yalanlandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

DAHA ÖNCE DE YALANLANMIŞTI

Ek MTV konusunda daha önce de ortaya atılan "Bu yılda da alınacak" iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

MTV 4 kez mi alınacak? Resmi açıklama yapıldı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hukuk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTV 4 kez mi alınacak? Resmi açıklama yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ümit Yurtsever: Alın alın haktır bu millete 122 16 Yanıtla
  • Muhammet Ünal: En güzeli her ay alınsın. Vallaha oyları artar. Daha çok oy veririz . 115 7 Yanıtla
  • Önder Avaz: Her ay almanız gerekir aslında köprünün ortasındaki adamların sayısını arttirsaniz daha iyi olacak vatandaş çok vakit kaybediyor 96 2 Yanıtla
  • Erol özby: Ateş olmayan yerden duman çıkar mı bilinmez ama seçim var diye evet 4 kez alınacak diyecek halkeri yokya o zaman !! 81 2 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Bu suskunluk hayra alamet değil ki Allah belamızı verecek 60 5 Yanıtla
  • Deniz Cicikler: Her hafta alınsın kaynak lazım bu ülke vatandaşına ekmek ve su yeter gerisi lüks 57 2 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Alınır ise şaşırmam, 32 2 Yanıtla
  • Murat Ozdemir: Ulan zaten vergininde vergisini alıyorlar herşey niye pahalı 20 lira olması gereken mazot 46 lira sigara zart zurt uçtu gitti 28 3 Yanıtla
  • Burhan Asker: Bir tane oy vermedim bundan sonrada 1000 oyum olsa vermem ve diyorum ki çok iyi yapıyorlar ama ben çoluğumun çocuğumun rızkını cebimizden çalmaya çalışmıyorlar haram zehir zıkkım olsun diyorum. 16 1 Yanıtla
  • Ömer Dündar: O zaman kesinlikle alacaklardır böyle dediklerine göre önce yalanlamalar sonra faaliyete geçirmeler her zaman yaptıkları gibi 11 0 Yanıtla
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