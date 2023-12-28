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DHMİ'nin gelirlerinin yüzde 14'ü Hazine'ye aktarılacak - Son Dakika
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DHMİ'nin gelirlerinin yüzde 14'ü Hazine'ye aktarılacak

DHMİ'nin mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ü, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı gelirleri hariç olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacak. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

DHMİ\'nin gelirlerinin yüzde 14\'ü Hazine\'ye aktarılacak
28.12.2023 - 11:15,
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından elde ettiği gelirleri hariç olmak üzere, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ü Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DHMİ'nin, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından elde ettiği gelirleri hariç, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ünün Bakanlığa aktarılması kararlaştırıldı.

Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Maliye, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DHMİ'nin gelirlerinin yüzde 14'ü Hazine'ye aktarılacak - Son Dakika
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