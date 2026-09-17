Dicle\'de yüzde 75 hibeli mercimek tohumu için başvurular başladı

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında yüzde 75 hibe ile mercimek tohumuna müracaatlar başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında alt proje olarak uygulanacak olan Kırmızı Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde yüzde 25 çiftçi katkı paylı mercimek tohum desteği verilecek. Projeden yaralanmak isteyen Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki çiftçilerin İlçe Tarım ve orman Müdürlüğüne 25 Eylül 2026 tarihine kadar başvurabileceğini belirten Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, "Atıl ve boş bırakılan tarım arazilerimizi yeniden üretime kazandırmak, ilçemizdeki kırmızı mercimek rekoltesini ve kalitesini yükseltmek amacıyla bu önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Yüzde 75 hibeli, sadece yüzde 25 çiftçi katkı paylı tohum desteğimizden yararlanmak isteyen tüm Dicleli üreticilerimizi, başvurularını tamamlamak üzere 25 Eylül 2026 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bekliyoruz. Üreten, toprağına sahip çıkan tüm çiftçilerimize şimdiden bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.