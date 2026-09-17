Dicle'de yüzde 75 hibeli mercimek tohumu için başvurular başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dicle'de yüzde 75 hibeli mercimek tohumu için başvurular başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dicle\'de yüzde 75 hibeli mercimek tohumu için başvurular başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yüzde 75 hibeli mercimek tohumu desteği için müracaatlar başladı. Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, üreticilerin 25 Eylül 2026 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabileceğini belirtti.

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında yüzde 75 hibe ile mercimek tohumuna müracaatlar başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında alt proje olarak uygulanacak olan Kırmızı Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde yüzde 25 çiftçi katkı paylı mercimek tohum desteği verilecek. Projeden yaralanmak isteyen Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki çiftçilerin İlçe Tarım ve orman Müdürlüğüne 25 Eylül 2026 tarihine kadar başvurabileceğini belirten Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, "Atıl ve boş bırakılan tarım arazilerimizi yeniden üretime kazandırmak, ilçemizdeki kırmızı mercimek rekoltesini ve kalitesini yükseltmek amacıyla bu önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Yüzde 75 hibeli, sadece yüzde 25 çiftçi katkı paylı tohum desteğimizden yararlanmak isteyen tüm Dicleli üreticilerimizi, başvurularını tamamlamak üzere 25 Eylül 2026 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bekliyoruz. Üreten, toprağına sahip çıkan tüm çiftçilerimize şimdiden bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Deniz YıldırımDiyarbakırÇiftçilikEkonomiEylülDicleTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:39
Fener’i batıran 5’li 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:48
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 17:04:51. #7.13#
SON DAKİKA: Dicle'de yüzde 75 hibeli mercimek tohumu için başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement