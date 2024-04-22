Dicle Elektrik, borçlu sulama abonelerine hapis cezası uyarısı yapıyor

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde 27 milyar TL'yi aşan elektrik borcunu uzun süredir ödemeyen ve bununla birlikte görevlilerin çalışmalarını engelleyenlere karşı hukuk mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Sorumluluk bölgesinde yer alan 6 ilde kamu hizmeti yürüten dağıtım şirketi, başta Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere borçlu sulama abonelerini bu kez engellemelerden dolayı 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'ten, başta Şanlıurfa ve Mardin'deki çiftçilerin 27 milyar TL'yi aşan elektrik borçlarının ödenmemesiyle ilgili olarak yeni bir açıklama yapıldı. Tarım sezonu öncesi 'borcunu ödemeyene elektrik verilmeyecek' uyarısında bulunan Dicle Elektrik, borçlu abonelere bir mektupla önemli yeni uyarılarda bulundu. Mektupta mevzuat gereği elektriği kesilecek olan ancak bu kesintiye kaba kuvvetle karşı koyacak olan abonelerin, TCK'nın 'Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesine' dair 113'ncü maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği duyuruldu.
İadeli taahhütlü mektupla uyarıldılar
Elektrik borcu bulunan, uzun süredir borcunu ödemeyen ve mevzuat gereği elektriğini kesmeye gelen görevlileri engelleyenlere yönelik gönderilen bu kritik uyarı, her bir borçlu aboneye özel olarak iadeli taahhütlü mektupla yapıldı.
Aynı mektupta, görevlilere dönük yapılacak her türlü engellemenin TCK'nın 113'ncü maddesinde yer alan 'Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi' suçunu kapsadığına yer verilerek, çalışmaları cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engelleyenlerin, 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
18 bin çiftçinin 27 milyar TL borcu var
Dicle Elektrik, bölgede 18 bin tarımsal sulama abonesinin elektrik borcunun 27 milyar TL'yi aştığını açıklamıştı. Söz konusu borcun 15.5 milyar TL'sinin Şanlıurfa'daki 13 bin aboneye, 9.5 milyar TL'sinin Mardin'deki 5 bin aboneye, geri kalanın ise Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'teki tarımsal sulama abonelerine ait olduğunu duyurulmuştu.
Dicle Elektrik tarafından abonelere iadeli taahhütlü olarak gönderilen kişiye özel mektuplarda şu ifadelere yer verildi:
"Sayın abonemiz; tesisat numaralı aboneliğinize ait muaccel olan faturalı borçlara ilişkin olarak ekiplerimiz tarafından 18 Mart 2024 tarihinde Elektrik Piyasası Tüketici Yönetmeliğinin Zamanında Ödenmeyen Borçlar başlıklı 35. Maddesi hükümleri uyarıca kesme işlemi için aboneliğinizin bulunduğu sayaca gelinmiş ancak tarafınızca mukavemet gösterilmesi sebebiyle kesme işlemi gerçekleştirilememiştir. Aynı tesisat ve borca ilişkin ekiplerimiz tarafından tekrar kesme işlemi uygulanacak olup, tarafınızca mukavemet gösterilmesi halinde hakkınızda TCK 113 uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile suç duyurunda bulunacağımız konusunda tarafınıza ihtarda bulunulmuştur." - DİYARBAKIR
Son Dakika › Ekonomi › Dicle Elektrik, borçlu sulama abonelerine hapis cezası uyarısı yapıyor - Son Dakika
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