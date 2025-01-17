Dicle Elektrik\'ten Kaçak Elektrik Operasyonu: Mardin\'de 2.5 Milyon TL\'lik Şebeke Tespit Edildi

Ekonomi

DİCLE Elektrik, Mardin'deki bir mısır kurutma tesisinde 2 buçuk milyon TL'ye mal olan kaçak şebeke tespit ettiğini duyurdu. Tesisin, yaklaşık bin hanenin elektrik tüketimine denk gelen enerji kullandığı belirlenirken 20 gün süren tespit çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda, gizli bölmelere saklanmış iki kaçak trafoya da el konuldu.

Dicle Elektrik, tarafından Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi'nde drone destekli bir operasyonda yaklaşık 20 dönümlük bir alan üzerinde kurulu mısır kurutma tesisinde yapılan incelemede, yasalara aykırı şekilde oluşturulmuş bir elektrik şebekesi tespit edildi. Tesisin, yaklaşık bin hanenin elektrik tüketimine denk gelen enerji kullandığı belirlendi. Kaçak şebekenin, bin KVA ve bin 250 KVA gücünde iki trafodan oluştuğu ve trafoların duvara paralel ikinci bir duvar örülerek gizli bölmelere yerleştirildiği, kabloların boyanarak kabloların kamufle edildiğini açıklayan şirket, kurulan sistemin en az 2 buçuk milyon TL'ye mal olduğunu ve tesisin enerji ihtiyacının tamamen kaçak yollarla karşılandığı bilgisini verdi. Tesisteki trafoların, duvarla paralel ikinci bir duvar örülerek oluşturulan gizli bölmelere yerleştirildiği ve kabloların kamuflaj amaçlı boyandığı tespit edildi.

Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, "24 Aralık 2024'te başlatılan ve 20 gün süren yasa dışı enerji kullanımına yönelik operasyon, Dicle Elektrik'in drone ve yapay zeka destekli teknolojik imkanlarını kullanarak gerçekleştirdiği kaçak elektrik operasyonlarından biri olarak kaçakla mücadele tarihine geçti. Bir akaryakıt istasyonunun da sahibi olduğu belirlenen tesis ilgilisine, Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 42. maddesi uyarınca işlem yapıldığı belirtildi."

Açıklamanın devamında, "Kaçak elektrik kullanımının yalnızca ekonomik kayıplara değil aynı zamanda şebeke altyapısına da zarar vererek enerji kalitesini düşürüyor. Sürdürülebilir ve kaliteli enerji hizmeti sunmak için kaçak elektrikle mücadelemizi teknolojik imkanlarla güçlendiriyoruz. Yasa dışı enerji kullanımının önüne geçmek ve kaynaklarımızın verimliliğini korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" denildi.