Dijital cüzdan ve kampanyalar tek bir uygulamada birleşiyor

Teknoloji ve inovasyon şirketi Macellan, tüketiciler ve işletmelerin ihtiyacına yönelik olarak Alternatif Super App'i geliştirdi. Alternatif ile işletmelerin dijital cüzdanları ve kampanyalarına tek bir uygulamada ulaşılabilecek.

Temassız teknolojiler parayı da dijitalleştirdi. Bundan 2 sene öncesine kadar daha çok online ödeme aracı olarak kullanılan dijital cüzdanlar, pandemi ile kredi kartı ve nakit ödemenin yerini almaya başladı. Statista'nın verilerine göre 2024 yılına kadar dünyada dijital cüzdan kullanımının yüzde 21,5'ten yüzde 33,4'e çıkacağı, nakit kullanımının ise yüzde 20,5'ten yüzde 12,7'ye düşeceği tahmin ediliyor.

Pandemi döneminde temassız işlem yapma eğilimiyle dijital cüzdan kullanma alışkanlığının da yaygınlaştığını belirten Macellan CEO'su Göktürk Yetim, "Dijital cüzdanların sunduğu güven, ulaşılabilirlik ve hız gibi kolaylıklar, tüketiciler ve işletmeler tarafından kabul gördü. Her iki tarafın ihtiyaçlarına özel dijital çözümlere odaklanan teknoloji ve inovasyon şirketi Macellan'ın bünyesinde geliştirdiğimiz Alternatif SuperApp ile farklı işletmelerin dijital cüzdanlarını ve kampanyalarını tek bir uygulamada buluşturuyoruz" dedi.

İŞLETMELER MÜŞTERİ VERİLERİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK SAĞLAYACAK

İşletmeleri teknoloji maliyeti olmadan fintech'e dönüştürdüklerini ve bu alanda geliştirdikleri Alternatif'i Türkiye pazarına sunduklarını belirten Göktürk Yetim, uygulamanın işletme ve tüketiciler açısından avantajları hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Alternatif ile her işletme ödeme alabileceği bir mobil ödeme altyapısına, müşterilerine avantaj sunabileceği esnek bir kampanya modülüne ve müşteri verilerini kullanarak verimliliğini artırabileceği bir CRM sistemine sahip olacak. İşletmeler; dijital cüzdan, sadakat programı, dijital hediye kartı, kurumsal cüzdan ve QR menü gibi birçok özelliği barındıran bu teknolojik altyapıya maliyetsiz bir şekilde sahip olabilecek. Tüketiciler ise işletmeye özel cüzdan oluşturabilecek, uygulamadaki kampanyalardan ve QR kodla ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Alternatif ile; tüketicileri onlarca dijital cüzdan uygulamasını kullanmaktan, işletmeleri ise dijital cüzdan geliştirme maliyetinden kurtarıyoruz."

ÖDEME DENEYİMİ BASİTLEŞİYOR

Alternatif'in sahip olduğu mobil ödeme altyapısıyla ödeme deneyimini basitleştirdiklerini belirten Göktürk Yetim, "Tüketicilerin ve işletmelerin günlük hayatta ihtiyaç duyabileceği temel alanlarda teknolojik çözümler üretiyoruz. Arşimet Dijital Arşiv ile kağıdı, Bulut Filo Yönetimi ile aracı, Lagina Biyometrik İmza ile imzayı, son olarak da Alternatif ile parayı dijitalleştiriyoruz. Alternatif ile adeta her işletmeyi bir fintech'e dönüştürüyoruz. İşletmelerin dijital cüzdanlarının alışverişte kullanılan nakit ve kartın yerini almasını hedefliyoruz" dedi.

KAMPANYA VE CÜZDAN ALTYAPISIYLA SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRİYORUZ

Alternatif'in kurumsal firmalar açısından da birçok kattığı değer olduğunu belirten Göktürk Yetim "Kurumsal cüzdan ve kurumsal indirim özellikleriyle üye iş yerlerinin firmalarla kurumsal iş birliği yapabilmesini sağlayacağız. Kurumsal cüzdan ile personelin çalıştığı kurum adına yaptığı harcamaların fiş ve fatura gibi operasyonel süreçlerini ortadan kaldırırken, kurumsal indirim ile firma çalışanlarının kolay bir şekilde kurumsal indirimlerden faydalanmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İŞLETMELERE VE TÜKETİCİLERE GÜVEN ODAKLI DEĞER KAZANDIRACAĞIZ

2020 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 11. şirketi seçilen Macellan, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Kanada ve Katar'da 6 ofiste yaklaşık 160 çalışanıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Macellan bünyesinde geliştirilen Alternatif, aralarında yerel ve uluslararası işletmelerin yer aldığı 30'a yakın işletme tarafından kullanılıyor. Macellan CPO'su Zeynel Enes Mirza, "Market, kırtasiye, sağlık kuruluşu, kafe ve restoran gibi çok sayıda işletmenin dijital cüzdanlarını tek bir uygulamada bir araya getirdik. Tüketiciler uygulama üzerinden işletmelerin cüzdanlarını görüntüleyip kampanyaları takip edebiliyor. İşletmeler ise finansal açıdan erken ödeme alma ve müşteri sadakati yaratma gibi fırsatlara sahip oluyor. Sunduğumuz avantajlarla hem işletmelere hem de tüketicilere güven odaklı bir değer kazandıracağız" diye belirtti.

YILSONUNDA 10 SEKTÖRDEN 100 MARKAYA ULAŞACAK

İşletme ve tüketicilerin QR kodla ödemelerini güvenle yaparak cüzdanlarını hızlı bir şekilde paylaşabileceklerini söyleyen Zeynel Enes Mirza, hedeflerine dair şu değerlendirmede bulundu:

"Uygulamamızı geliştirmeye devam ediyoruz. Scan & Go ve hızlı sipariş gibi tüketicilerin ve işletmelerin ihtiyacına yönelik yeni özellikleri de yakında uygulamamıza ekleyeceğiz. Amacımız, kullanıcıların günlük hayatta harcama yaptığı sektörlerin çoğuna dokunabilmek. Yılsonuna kadar 10 sektörden 100'e yakın markayı bünyemize almayı hedefliyoruz. Uygulamamıza yeni markaları da dahil ederek Alternatif SuperApp'i işletmeler için bir ödeme pazaryeri haline getireceğiz."