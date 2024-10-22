Dijital Dönüşüm Toplantısı Denizli'de - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Dönüşüm Toplantısı Denizli'de

Dijital Dönüşüm Toplantısı Denizli\'de

Denizli Sanayi Odası, dijital dönüşüm üzerine önemli bir toplantı düzenliyor. Katılımlar bekleniyor.

22.10.2024 11:37
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Denizli Sanayi Odası (DSO), Denizli sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik etmeye devam ediyor. DSO'da "Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Proje Fırsatları Toplantısı" ile dijital dönüşümün önemi ve gündemlerden bahsedilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve Denizli Sanayi Odası iş birliğinde, 23 Ekim 2024 tarihinde düzenleyecek olduğumuz "Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Proje Fırsatları Toplantısı" önemli isimleri bir araya getirecek. AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk, AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Ramunas Janusauskas ve DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantı, 23 Ekim tarihinde Odamız Hizmet Binasında yapılacak.

Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Programları ve fon kaynakları hakkındaki detayların, konuşulacağı toplantıda, programların genel işleyişi ve Denizli'yi yakından ilgilendiren program bileşen ve açık çağrıları ile ilgili detaylar ele alınacak. Saat 09.30'da açılış konuşmalarıyla başlayacak olan Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Proje Fırsatları Toplantısı'nda, Ufuk Avrupa Programı İklim Enerji Mobilite Kümesi Ulusal İrtibat Noktası Serhat Melik, program hakkında katılımcıları bilgilendirecek. 15.30'a kadar devam edecek olan toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dijital Avrupa Programı Ulusal İrtibat Noktası Uzmanı Murat Tokucu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Avrupa Programı Ulusal İrtibat Noktası AB Uzman Yardımcısı Halil İbrahim Özer, Dijital Avrupa Programları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirecek. Katılımcılar, projeleri için finansman imkanları ve iş birliği fırsatları hakkında bilgi sahibi olacak.

Dijitalleşmenin sanayi ve ekonomiye katkı sağlayacağı önemini aktarıldı. Ardından ise bu tarz proje ve etkinliklerde ev sahipliği yapacaklarından mutluluk duyduğunu belirten Denizli Sanayiciler Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "Dijitalleşme ile dünyanın neresinde olduğunuzdan çok neyin nasıl yapıldığı önem taşıyor. Son yıllarda özellikle bilişim teknolojilerinin gelişmesi, hepimizi bu dönüşüm yolculuğuna katılmaya sevk etti. Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Programları, bu dönüşüm sürecinde sanayimize ve ekonomimize katkı sağlayacak potansiyele yaklaşmamız için bizlere önemli fırsatlar sunarken; yenilikçi projelerin desteklenmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ile dijitalleşme sürecinin hızlandırılması gibi birçok alanda da bu programların önemi bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu ile birlikte gerçekleştirecek olduğumuz ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz bu toplantımızla, Denizli'den sınırları aşan pek çok fikir ile Denizli sanayisinin gündeminde yer alan pek çok konunun gelişimine yönelik yeni bir perspektif oluşacaktır. Amacımız şehrimizin ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmasını sağlamaktır. Tüm ilgilileri toplantımıza davet ediyoruz." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Avrupa Birliği, Teknoloji, Ekonomi, denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Dönüşüm Toplantısı Denizli'de - Son Dakika

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