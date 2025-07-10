Dijital Öğrenme Hedefi: Katılım Emeklilik DigiZoo

Katılım Emeklilik DigiZoo, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle düzenlediği etkinlikle çocukları dijital deneyimle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim alanı olan Katılım Emeklilik DigiZoo, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

"Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir" mottosuyla çocuklara okul dışı eğitim desteği sunan TEGV ile düzenlenen etkinlikte, 6-14 yaş aralığındaki 26 çocuk Katılım Emeklilik DigiZoo'da bir günlerini geçirdi.

Katılım Emeklilik'in çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği DigiZoo, doğayı ve canlıları dijital teknolojilerle bir araya getirerek eğlenceli bir öğrenme ortamı sunuyor.

Bu kapsamda çocuklar DigiZoo'da, holografik dinozorlar, interaktif kelebek alanı, animatik köpek besleme oyunu ve dijital akvaryum gibi alanlarda doğa sevgisini pekiştirirken aynı zamanda yaratıcılıklarını da ortaya koyma fırsatı buldu.

TEGV'li çocuklar, dijital dünyanın kapılarını araladı

Katılım Emeklilik DigiZoo'da çocuklar, Avatar Ormanı'ndan dinozorlar dünyasına, doğa canlılarından su altı evrenine kadar pek çok farklı tematik bölgeyi gezdi.

Kum havuzunda gizlenmiş fosilleri gün yüzüne çıkaran çocuklar, çizdikleri balıkları dijital akvaryumda yüzdürdü. Etkinliğe katılan çocuklar, dijital dünyanın kapılarını aralayan keşif dolu günün ardından, öğrendikleri bilgi ve yaşadıkları deneyimlerle ayrıldı.

Katılım Emeklilik, finansal güvence sağladığı çocukların yaşamlarına, sosyal sorumluluk projeleriyle de değer katmayı sürdürüyor. Erken BES ürünüyle 180 bine yakın çocuğun geleceğini teminat altına alan Katılım Emeklilik, DigiZoo gibi yenilikçi projeleriyle çocuklara hem eğlenme hem de öğrenme fırsatları sunuyor.