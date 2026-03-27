Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Oyun Sektörüne 2,3 Milyar TL Destek

27.03.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır, dijital oyun geliştiren KOBİ'lere son 5 yılda 2,3 milyar lira destek verildiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital oyun geliştiren 5 bin 145 KOBİ'ye son 5 yılda KOSGEB tarafından 2,3 milyar liraya yakın destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yazılı soru önergesi vererek dijital oyun sektörüne sağlanan destekleri sordu.

Soru önergesini yanıtlayan Bakan Kacır, oyun sektörünün, Türkiye'nin küresel ölçekte dikkat çeken alanlarından olduğunu belirtti.

Dijital oyun geliştiricilere sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"Dijital oyun geliştiren KOBİ'ler, '62.10-Bilgisayar Programlama Faaliyetleri' NACE kodunda değerlendirilmektedir. KOSGEB destekleri kapsamında son 5 yılda söz konusu sektörde faaliyet gösteren 5 bin 145 KOBİ'ye 2026 fiyatlarıyla yaklaşık 2,3 milyar lira destek ödemesi yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından ise teknoloji ve yenilik destek programları çerçevesinde oyun geliştirme ve dijital oyun alanında son 5 yılda 211 projeye 2026 fiyatlarıyla 863 milyon lira destek sağlanmıştır."

Kacır, 5 tasarım merkezi ile 13 AR-GE merkezinde dijital oyun alanında proje çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, "Teknoparklarda ise dijital oyun alanında 876 firma faaliyet göstermekte olup bu firmalarımızın son 5 yılda gerçekleştirdikleri ihracat toplamı 1,03 milyar dolardır." bilgisini paylaştı.

Bu firmalarda istihdam edilen personel sayısının 14 binin üzerinde olduğunu kaydeden Kacır, firmalara çeşitli destekler sağlandığını vurguladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney'in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:00:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.