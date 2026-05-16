Dijital Sağlıkta Helal Sertifikasyon Vurgusu

16.05.2026 11:14
KazanForum'da Prof. Dr. Ayar, dijital sağlık ve helal sertifikasyonun önemini vurguladı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" kapsamında düzenlenen "Healthy Generations as the Strategic Capital of the Islamic World" başlıklı oturumda konuşan Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, dijital sağlık çözümleri, önleyici tıp ve genetik teknolojilerinin sağlık sistemlerini dönüştürdüğünü belirtti.

Ayar, oturumun ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, KazanForum'un İslam dünyası açısından önemli bir işbirliği platformu olduğunu ifade ederek, "Bu tür organizasyonlar kısa vadede temas imkanı sağlasa da orta ve uzun vadede ülkelerin üretim kapasitesine ve teknolojik gelişimine ciddi katkılar sunuyor." dedi.

Helal sertifikasyon sağlıkta yeni bir alan

KazanForum'da öne çıkan başlıklardan birinin helal ekonomi olduğunu belirten Ayar, helal kavramının yalnızca dini hassasiyet değil, aynı zamanda kalite, hijyen ve güvenilirlik anlamına geldiğini vurguladı.

Ayar, ilaç ve tıbbi ürünlerde sektörün ekonomik büyüklüğüne dikkati çekerek, "İlaç ve tıbbi cihaz alanında 120 milyar dolarlık kapasiteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

İlaç üretiminde kullanılan kapsüller, yardımcı maddeler ve aşıların helal standartlara uygunluğunun önemine değinen Ayar, helal sertifikasyonun doğru ve sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Ayar, Türkiye'nin bu alanda standart belirleyici ve üretici merkez olmayı hedeflediğini kaydederek, helal ilaç ve tıbbi ürünlerin geliştirilmesinin hem toplum sağlığına hem de küresel ölçekte ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

Yenilikçi ilaçlarda işbirliği vurgusu

Türkiye'nin ilaç üretiminde önemli bir noktada bulunduğunu vurgulayan Ayar, "Tablet bazında tüketilen ilaçların yüzde 90'ından fazlasını üretebilen bir ülkeyiz. Yerelleşmiş bir üretim kapasitesi bakımından dünyada örnek ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Ayar, yenilikçi ilaçlar alanında gelişime ihtiyaç bulunduğunu belirterek, özellikle kanser tedavisinde kullanılan ileri teknoloji ürünlerde uluslararası işbirliklerinin önemine işaret etti.

Bu kapsamda başta Rusya Federasyonu olmak üzere farklı ülkelerle temas kurduklarını aktaran Ayar, Türkiye'nin güçlü mevzuat altyapısı sayesinde yatırımcılar için güvenilir bir merkez olduğunu dile getirdi.

Tedarik zincirine karşı bölgesel işbirliği vurgusu

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalara değinen Ayar, Türkiye'nin sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla üretim odaklı politikalar yürüttüğünü söyledi.

Ayar, "Sağlık ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte komşu ülkelerle karşılıklı işbirliği ve alternatif tedarik kaynakları geliştirmek de stratejimizin önemli bir parçası." diye konuştu.

Forum kapsamında Rusya ile sağlık alanında yürütülen temaslara da değinen Ayar, iki ülke arasında bir mutabakat zaptı (MoU) sürecinin olgunlaştırılması amacıyla görüşmeler yapıldığını, sürecin tamamlanmasının ardından anlaşmanın resmiyet kazanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

