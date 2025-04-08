Dijital Tarım Dönüşümü için Kritik Rapor - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Tarım Dönüşümü için Kritik Rapor

FAO, Türkiye'de dijital tarım raporunun verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlayacağını açıkladı.

08.04.2025 14:16
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Türkiye'de Tarıma Yönelik Dijital Teknolojiler Raporu'nun, Türkiye'nin dijital tarım dönüşümünde kritik bir rehber olacağını belirterek, "Tarımın tüm alanlarını kapsayan dijital çözümler, sadece üretkenliğimizi artırmakla kalmayacak, genç nesilleri tarım sektörüne çekerek mesleğe yeni soluk getirecek." dedi.

FAO ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, "Türkiye'de Tarıma Yönelik Dijital Teknolojiler" adlı raporun, tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde yapıldı.

Selışık, toplantıda yaptığı konuşmada dünya nüfusunun arttığını, yoğunlaşan iklim aşırılıkları ve tükenen doğal kaynakların kendilerini tarım ve gıda sistemlerini daha verimli kılmaya sevk ettiğini söyledi.

Tahminlere göre, 2050 yılına kadar 9,3 milyar insanın gıda talebinin karşılanması gerektiğine işaret eden Selışık, tarımda kapsamlı dönüşümün ertelenemez olduğunun farkında olduklarını vurguladı.

Raporun, yol haritası sunarak çözüm önerileriyle, Türkiye'deki tarım-gıda sektöründeki verimlilik ve üretim artışının yanı sıra, sürdürülebilirliğe de büyük katkı sağlayacağına dikkati çeken Selışık, "FAO akıllı tarım ve erken uyarı sistemleri girişimleri ve uydu tabanlı tarım uygulamaları başta olmak üzere, geliştirdiği birçok yenilikçi araçla, bu dönüşümde öncü kuruluşlarından birisi. Küresel eğilimlere paralel olarak Türkiye'de de tarımsal üretimde dijitalleşme, akıllı tarım uygulamaları ve veri tabanlı yönetim çözümleri giderek önem kazanıyor." diye konuştu.

"İsrafı ve kaybı engelleyerek, açlık sorununu da çözebiliriz"

Selışık, yapay zekanın teknolojik gelişmeleri etkin şekilde kullanmak ve yönetmek için fırsatlar verdiğine değinerek, Birleşmiş Milletlerin kuruluşu olarak kurum içinde dijitalleşmeden faydalandıklarını ve bu konuya önem verdiklerini dile getirdi.

Dijital tarımın gıdanın üretim, dağıtım ve tüketim biçimlerinde devrim niteliğinde değişikliklere yol açacağının altını çizen Selışık, israfı ve kaybı, dijitalleşme ile engelleyerek, açlık sorununun da büyük oranda çözülebileceğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada da 7'nci sırada olduğunu bildirdiğini anımsatan Selışık, "Tarımın gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı, yaklaşık yüzde 5 civarında. Buna rağmen istihdam açısından yüzde 17'yi oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Türk çiftçisinin, dijital çözümlere yakın ve yatkın olduğunu dile getiren Selışık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FAO olarak geleceğin tarımını şekillendiren veri, dijitalleşme ve yenilik üçgeninde liderlik etmeye kararlıyız. Türkiye'de Tarıma Yönelik Dijital Teknolojiler Raporu, Türkiye'nin dijital tarım dönüşümünde kritik bir rehber olacak. Bugün burada paylaşılacak bilgiler ve çözüm önerileri gıda güvenliğimiz ve çevresel sürdürülebilirliğimiz için gerçekten değerli bir yol haritası. Tarımın tüm alanlarını kapsayan dijital çözümler sadece üretkenliğimizi arttırmakla kalmayacak, genç nesilleri tarım sektörüne çekerek mesleğe yeni bir soluk getirecek."

"Dijital teknolojiler tarım alanında çok ciddi katkılar sağlayabilir"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez de Türkiye'de faaliyetlerinin, son 5 yılda ciddi şekilde arttığını söyledi.

EBRD olarak geçen yıl itibarıyla 2,6 milyar avrodan fazla yatırım yaptıklarını bildiren Üvez, bu tutarın önemli kısmının tarım sektörüne aktarıldığını kaydetti.

Üvez, dijital teknolojilerin tarım alanında çok ciddi katkılar sağlayabileceğine işaret ederek, böylece risklerin daha iyi tespit edilebileceğini, üretkenliğin, dayanıklılığın ve sürdürülebilirliğin destekleneceğini belirtti.

FAO Yatırım Merkezi Direktör Yardımcısı Nuno Santos da yapay zekanın, verimliliği artırmak ve kaynakların iyi kullanılması açısından çok önemli olduğunu anlattı.

Türkiye'de özel sektörün bu tarz teknolojileri benimsemesini amaçladıklarını bildiren Santos, Türkiye'de Tarıma Yönelik Dijital Teknolojiler Raporu'nun, hem özel hem de kamu için çok faydalı olacağını dile getirdi.

EBRD Türkiye, Gıda ve Tarım İşletmeleri Başkanı Wojtek Boniaszczuk ise kurumsal partnerler olarak en iyi modelleri geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

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