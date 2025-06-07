Dijital Tarım: Verimliliğin Anahtarı - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Tarım: Verimliliğin Anahtarı

Dijital Tarım: Verimliliğin Anahtarı
07.06.2025 14:09
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, yapay zeka ile dijital tarımın verimliliği artırdığını belirtti.

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda kullanılan yapay zeka destekli sistemler sayesinde hastalık ve zararlıların daha oluşmadan tespit edilebildiğini belirterek, "Bu da ürün kayıplarını azaltarak çiftçilerin emeğini koruyor" dedi.

Tarımsal üretimin geleceğinin dijital tarım uygulamalarıyla şekilleneceğini vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Dijitalleşen tarım, geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha verimli, sürdürülebilir ve bilimsel bir üretim süreci sunuyor. Ekim, sulama ve gübreleme gibi işlemler dijital tarımda toprak verisi, iklim analizi ve bitki gelişim takibi gibi somut verilere dayandırılarak uygulanıyor. Akıllı sensörler sayesinde tarladaki nem oranı ölçülebiliyor, bitkilerin gelişim durumu takip edilebiliyor ve ihtiyaç duyulan su miktarı tam zamanında ve doğru dozajda verilebiliyor. Böylece su israfı önlenirken, üretim maliyetleri de ciddi ölçüde düşürülüyor" diye konuştu.

Doğan, geleneksel yöntemlerle yapılan tarımda zaman zaman gereksiz su, gübre ve ilaç kullanımının hem toprağın verimliliğini azalttığını hem de doğal kaynakları tükettiğini kaydetti. Doğan, dijital tarım sistemlerinde her işlem toprak ve bitki ihtiyaçlarına göre optimize edildiğini belirterek, "Böylece hem daha yüksek verim elde ediliyor hem de doğaya verilen zarar en aza indiriliyor. Verimli üretimin yolu dijital tarımdan geçiyor. Tarımda kullanılan yapay zeka destekli sistemler sayesinde hastalıklar ve zararlılar daha oluşmadan tespit edilebiliyor, bu da ürün kayıplarını azaltarak çiftçilerin emeğini koruyor." dedi.

Dijital dönüşümde destekler önemli

Dijitalleşmenin sadece verimlilik ve maliyet avantajı sağlamakla kalmadığını, ürün kalitesini de yükselttiğini ifade eden Doğan, "Hassas tarım teknikleri sayesinde daha sağlıklı ve besin değeri yüksek ürünler elde ediliyor. Aynı zamanda üretim süreçlerinin şeffaflaşmasıyla tüketiciler, tarladan sofraya gelen ürünlerin hangi aşamalardan geçtiğini öğrenebiliyor. Bu da gıda güvenliğine ve tüketici memnuniyetine önemli katkılar sağlıyor" şeklinde konuştu

Teknolojik ekipman ve yazılım maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Doğan,"Dijital dönüşüm sürecinde devlet destekleri ve finansal teşvikler önemli. Çiftçilerin bu yatırımları gerçekleştirebilmesi için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor. Eğitim ve finansal destekler bir arada yürütülürse, tarımda dijitalleşmenin önü açılır ve üreticilerimiz daha güçlü hale gelir. Çukurova gibi tarımda ülkemizin gözbebeği olan bir bölgede dijital tarım uygulamalarının yaygınlaşmasının yalnızca bölgesel değil, ulusal tarım politikaları açısından da büyük önem taşımaktadır"diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Mehmet Akın, Yapay Zeka, Teknoloji, Yüreğir, Ekonomi, Güncel, Tarım, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Tarım: Verimliliğin Anahtarı - Son Dakika

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