Dijital Ustalar Uyarısı

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dijital platformalar üzerinden kendini usta olarak tanıtanlara karşı vatandaşın dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Palandöken, "Son yıllarda, internet üzerinden hizmet sunan birçok uygulama sayesinde ustalar, müşterilere kolaylıkla ulaşma imkanı buluyor. Ancak, bu durum vatandaş ve esnafımız için beraberinde bazı mağduriyetleri de getiriyor. Bazı vatandaşlarımız internet üzerinden tamir ya da bakım için çağırdıkları kişilerin işlerinin ehli olmaması ve daha fazla hasara yol açmasından şikayetçi. Özelikle çilingir, elektronik eşya tamiri, havaların soğumasıyla birlikte talep gören doğalgaz bakımları gibi mesleklerde fırsatçı kişiler bu işlerin ortalama fiyatını bilerek çok daha aşağısında işçilik ücreti gösterip uzman olmadığı bir işte vatandaşı kandırabiliyor. Öte yandan Meslek Odası kaydı olmayan ve kendini usta diye tanıtan kişiler haneye alındığında güvenlik riski de oluşturuyor. Vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermeli" dedi.

"Vatandaşlarımız ustalık hizmeti alırken bilinçli olmalı"

İnternet üzerinden hizmet almak pratik görünse de Oda kaydı dikkate alınmadığında çok sayıda mağduriyet yaşanabileceğine dikkati çeken Palandöken, "Tabii ki günümüzde internetin önemi büyük. Buradan ekmek parası kazanan çok sayıda vatandaşımız var ve ülke ekonomisine katkı sunuyorlar. Fakat bunu suiistimal edenlere karşı dikkatli olunmalı. İnternetten hizmet satın alınırken referans, ücret kıyaslaması, sözleşme, güvenilirlik ön planda tutulmalı. Ucuz diye fiyata aldanılmamalı. Aksi takdirde kendini usta gibi tanıtıp Meslek Odası kaydı olmayanlara denk gelip malınızdan da olabilirsiniz. Bu tür sorunların önüne geçmek için vatandaşlarımızın ustalık gerektiren hizmetlerde tanıdıkları, güvendikleri esnafımızı tercih etmesi çok önemli. Çünkü işin ehli olan ustalarımız, sağladıkları hizmetin arkasında durarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve iş garantisi sunmaktadır. Esnafımızın referansı ekmek kapısı olan dükkanıdır. Dükkan, sadece bir iş yeri değil; aynı zamanda güvenin ve kalitenin simgesidir. Esnafımız, her zaman işinin arkasında durarak, sunduğu hizmetin kalitesini artırmak için özen gösterir" şeklinde konuştu.

"Özellikle kilit değişimlerinde ustalık belgesi çok önemli"

Özellikle ustalık belgesi olmayanlara kesinlikle anahtar teslim edilmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Anahtar çoğaltma makineleri bugün internet sitelerinde her önüne gelene satılıyor. Bu makineler mesleği yapanlara zimmetli olarak verilmeli. Ruhsatı olmayan kişilere anahtar çoğaltma makinesi satılmamalı. Vatandaşlarımız ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde ve anahtar çoğaltma işlemlerinde mutlaka Oda kaydı olan, ustalık belgesi bulunan ve işini layıkıyla yapan anahtarcı esnafını tercih etmeli. Özellikle internet üzerinden ulaştıkları, mobil çalışarak kilit değiştirenlere ya da ek iş olarak anahtarcılık yapanlara itibar edilmemeli" diye konuştu. - ANKARA