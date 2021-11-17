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Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar - Son Dakika

Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar

17.11.2021 11:15

Kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,8 arttı ve 124,4 milyar dolar oldu. TCMM verilerine göre bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,2 artışla 58 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,1 yükselişle 40,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2020 sonuna kıyasla yüzde 8,8 artarak 124,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,2 artışla 58 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,1 yükselişle 40,9 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, eylülde geçen yıl sonuna göre yüzde 5,6 azalışla 12,8 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,2 artarak 16 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 14,1 yükselerek 15,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 7,9 azalışla 14,1 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 18,9 artarak 35,4 milyar dolara yükseldi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 73,3 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,3 artarak 25,6 milyar doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,3 artarak 73,3 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, yüzde 5,8 artışla 69 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 12,9 yükselişle 54,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, eylülde 533 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 119 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 42,8'si dolar, yüzde 25,1'ü avro, yüzde 13'ü TL ve yüzde 19,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 167,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,3, Merkez Bankası'nın yüzde 15,2 ve özel sektörün yüzde 62,5 paya sahip olduğu görüldü.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU NE DEMEK?

Kısa vadeli dış borç stoku, herhangi bir tarih itibarıyla kullanımı gerçekleştirilmiş olan ve bir ekonomide yerleşik kişilerin yerleşik olmayanlara borçlu olduğu; kullanım tarihinden itibaren 1 yıl içinde anapara ve/veya faiz ödemesi/ödemeleri yapılmasını gerektiren cari, şartlı olmayan yükümlülüklerin bakiyesidir.

Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar - Son Dakika
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