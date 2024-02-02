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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığındaki gerileme devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığındaki gerileme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığındaki gerileme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı verilerinin, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü ve ekonomi programının çalıştığını teyit ettiğini bildirdi. Ocak ayı dış ticaret verileri incelendiğinde, geçen yıl mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığının, 24,3 milyar dolar iyileşerek ocakta 97,9 milyar dolara gerilediği görülmektedir.

02.02.2024 16:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı verilerinin, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü ve ekonomi programının çalıştığını teyit ettiğini bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Ocak ayı verileri, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, programın çalıştığını teyit ediyor. Geçen yıl mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı, 24,3 milyar dolar iyileşerek ocakta 97,9 milyar dolara geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığındaki gerileme devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığındaki gerileme devam ediyor - Son Dakika
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