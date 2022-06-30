Mayısta ihracat ve ithalat arttı

TÜRKİYE'nin ihracatı; mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 43,5 yükseliş ile 29 milyar 588 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat ise yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre, 2022 Ocak-Mayıs döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 102 milyar 469 milyon dolar, ithalat ise yüzde 40,8 artarak 145 milyar 675 milyon dolar oldu.

İHRACAT YÜZDE 13,2, İTHALAT YÜZDE 22,6 ARTTIEnerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 13,2 artarak 15 milyar 472 milyon dolardan 17 milyar 514 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 22,6 artarak, 17 milyar 339 milyon dolardan 21 milyar 264 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mayıs ayında 3 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 18,2 artarak, 38 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,4 oldu. DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 155,2 ARTTIDış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 4 milyar 156 milyon dolardan 10 milyar 605 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Mayıs ayında yüzde 64,2'ye geriledi. Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 136 artarak 18 milyar 310 milyon dolardan 43 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 82,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 70,3'e geriledi. Ekonomik faaliyetlere göre; ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YAMayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 492 milyon dolar oldu, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 273 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak , 953 milyon dolar ile İtalya , 911 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,5'ini oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 770 milyon dolar oldu, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 102 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 466 milyon dolar ile İtalya, 5 milyar 281 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 5 milyar 168 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31'ini oluşturdu. İTHALATTA İLK SIRADA RUSYA VAR

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 487 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 234 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 980 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 529 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 305 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4'ünü oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde de ithalatta ilk sırayı yine Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 22 milyar 653 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 416 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 502 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 248 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 339 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3'ünü oluşturdu.