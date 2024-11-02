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Ekonomi

Dış Ticaret Rakamlarıyla Ekonomi Güçleniyor

Dış Ticaret Rakamlarıyla Ekonomi Güçleniyor

Cevdet Yılmaz, dış ticaretin cari açıktaki iyileşmeye ve yatırımcı güvenine katkı sağladığını belirtti.

02.11.2024 13:30
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dış ticaret rakamlarındaki olumlu görünüm cari açık üzerinde pozitif etki yaratırken, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güven artmaktadır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Programımız çerçevesinde uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Dış ticaret rakamlarındaki olumlu görünüm cari açık üzerinde pozitif etki yaratırken, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güven artmaktadır. İhracat, 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar gerçekleşmiş ve ihracatta tüm zamanların en yüksek ekim ayı değeri elde edilmiştir. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 262,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. İhracattaki yukarı doğru ivmelenme ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi, dış ticaret açığına olumlu yansımıştır. 2024 yılının ilk 10 ayında dış ticaret açığındaki iyileşme yıllık yüzde 30,4 seviyesindedir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 77,7 milyar dolar seviyesine gerilemiştir" dedi.

'TURİZM GELİRİ 58,8 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR'

Dış ticaret göstergeleriyle birlikte turizm sektöründe elde edilen kazanımların da dezenflasyon sürecini destekler nitelikte olduğunu söyleyen Yılmaz, "Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması amacı doğrultusunda kaydedilen gelişmelerle, yılın ilk 9 ayında turizm geliri, yıllık yüzde 6,6 oranında artmış ve 3'üncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm geliri 58,8 milyar dolara ulaşmıştır. Öncelikle fiyat istikrarını sağlamak üzere kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde, makroekonomik göstergelerimiz de hızla iyileşmektedir. Dezenflasyon sürecinin devam etmesi, cari açıktaki olumlu görünümün sürmesi ve rezervlerimizin güçlenmesiyle birlikte Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde 2'nci kez yükseltilmiştir. 3 büyük kredi kuruluşu, 1 yılda 2 kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde dengeli büyüme kompozisyonun, azalan cari açığın, ekonomiye artan güvenin, iyileşen beklentilerin ve hızlanan dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Finans, Turizm, Son Dakika

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