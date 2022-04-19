Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Amacımız ortak sorunlarımıza ortak çözüm üretmek" - Son Dakika

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Amacımız ortak sorunlarımıza ortak çözüm üretmek"

"Şu ana kadar 1 milyona yakın vatandaşımız 'Erasmus+' ve 'Avrupa Dayanışma Program'ından çeşitli düzeylerde yararlandı"

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, "Burada amacımız illa AB'nin sunmuş olduğu mali imkanlardan yararlanmak değil ama Avrupa'da ortak sorunlarımıza ortak çözüm üretmek. Yangınların söndürülmesine, sel felaketlerinin aşılmasında ve önlenmesinde bu ortaklığı gördüm" dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği (IPA), üçüncü dönemde IPA fonlarının verimliliğini arttırmak için entegre stratejik yaklaşımının güçlendirilmesi çerçevesinde 'Toplumsal Dayanışma, Gönüllük ve Afetle Mücadele' alanında 'AB Programları Proje Fırsatları Çalıştayı' düzenlendi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou katılırken Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı ise video konferans yoluyla katıldı.

"Gönlümüzden geçen katılım müzakerelerinin bir an önce yeniden canlandırılması"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olduğunu hatırlatan Kaymakcı, "Aday ülke olmanın bir gereği olarak Avrupa Birliği'yle de önemli ilişkilerimiz var. Hedefimiz tam üyelik. Bu çerçevede gönlümüzden geçen katılım müzakerelerinin bir an önce yeniden canlandırılması ve Türkiye-AB ilişkilerinin tam verimle sonuçlanması. Üyelik süreci biraz zaman alacak görünüyor. Umarım bu süreci bizler, hep birlikte çalışarak kısaltmaya çalışacağız. Ama bu üyelik sürecinde elimizde olan, kullanabileceğimiz çok önemli ve değerli araçlar var. Bu araçlardan bazıları özellikle 'Gönüllülük, Dayanışma ve Afetle Mücadele' konularını kapsıyor" diye konuştu.

"Uzun ölçekli IPA'yı düşünmemiz lazım"

Türkiye'nin açılım öncesi mali yardım olarak IPA fonlarından yararlandığını ifade eden Kaymakcı, "Diğer kurumlarımız veya STK'larımızın çok uzun dönemlik projeleri varsa, 'Afetle Mücadele' çerçevesinde risklerin azaltılması ve önlenmesi konusunda çok uzun dönemli projeleri varsa bu projeleri çeşitli bakanlıklarımız kanalıyla bizlere iletebilirler. Bunun için de İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız olabilir, Tarım ve Orman Bakanlığımız olabilir dolayısıyla uzun ölçekli IPA'yı düşünmemiz lazım" değerlendirmelerini yaptı.

"Şu ana kadar 1 milyona yakın vatandaşımız 'Erasmus+' ve 'Avrupa Dayanışma Program'ından çeşitli düzeylerde yararlandı"

Avrupa Birliği Başkanlığı'na bağlı ulusal ajans olduğunu belirten Kaymakcı, "Ulusal ajansımızın yürütmekte olduğu iki tane önemli projede de 'Gönül, Dayanışma' adı altında veya 'Sivil Ortaklıklar' alanında yapabileceğimiz çalışmalar var. 'Erasmus+' programı özellikle 'Avrupa Dayanışma Programı' aslında bizlere sunulmuş önemli fırsatlar. Dolayısıyla bu iki programı da kullanarak belki afetlerin önlenmesi bu konuda bilincin arttırılması konusunda da ortak çalışmalar yapılması mümkün. Şu ana kadar 1 milyona yakın vatandaşımız 'Erasmus+' ve 'Avrupa Dayanışma Program'ından çeşitli düzeylerde yararlandı. Bunun içinde gönüllüler, çıraklar, kalfalar, teknisyenler, öğretmenler, yerel yönetimler, kamu görevlileri ve STK'lar var" şeklinde konuştu.

"Amacımız ortak sorunlarımıza ortak çözüm üretmek"

Türkiye'nin şu anda etkin olarak katıldığı programlara daha fazla katılım sağlanmasını isteyen Kaymakcı, "Dolayısıyla 2021-2027 döneminde de Türkiye'nin kurumlarının, STK'ların, üniversitelerin hepsinin bu programa ciddi bir şekilde katılmalarını ve diğer Avrupa ülkelerindeki karşıtlarıyla ortak projeler geliştirmeye davet ediyoruz. Burada amacımız illa AB'nin sunmuş olduğu mali imkanlardan yararlanmak değil ama Avrupa'da ortak sorunlarımıza ortak çözüm üretmek. Yangınların söndürülmesine, sel felaketlerinin aşılmasında ve önlenmesinde bu ortaklığı gördüm. Yine dayanışma programında da ortak sorunlarımızın aşılmasında gönüllülük çok önemli" ifadelerine yer verdi.