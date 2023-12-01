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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: '2024 yılında asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini söylemiyoruz' - Son Dakika

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: '2024 yılında asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini söylemiyoruz'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, yıllar sonra ilk kez bir rakam önerisi paylaşmayacaklarını belirtti. Çerkezoğlu, asgari ücretin yılda dört kez gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: \'2024 yılında asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini söylemiyoruz\'
01.12.2023 - 13:36,
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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta yapacağı ilk toplantı öncesi, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,  "Yıllar sonra ilk kez bir rakam  önerisi paylaşmayacağız. Yani 2024 yılında asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini sorarsanız bir rakam söylemiyoruz" dedi.

Çerkezoğlu, Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.  Çerkezoğlu, "Biliyorsunuz DİSK olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında yer almıyoruz ancak her yıl bir ortalama ücret haline gelmiş olan ve Türkiye'de çalışan herkesin çalışma koşullarını belirleyen asgari ücretin belirlenmesi sürecinde iş yerlerinden alanlara kadar insanca yaşayacak bir asgari ücret için, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu yıl da yine taleplerimizi sizlerle paylaşacağız ardından da işyerlerinden alanlara kadar bir mücadeleyi hep birlikte başlatacağız. Buradan DİSK olarak bir kez daha söylüyoruz; enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda dört kez gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir" dedi.

Çerkezoğlu "Yıllar sonra ilk kez DİSK olarak bir rakam önerisi paylaşmayacağız. Yani 2024 yılında asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini sorarsanız bir rakam söylemiyoruz. Çünkü bugün 1 Aralık biz zamlı asgari ücreti 1 Şubat'ta alacağız. Bugün söylediğimiz rakamın bu yüksek enflasyon koşullarında 2 ay sonra uçup gideceğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle asgari ücret konusunda rakamların peşinde koşmak istemiyoruz. Gelirde adalet isteniyorsa, vergide adalet isteniyorsa, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin insanca yaşaması isteniyorsa atılması gereken adımlar son derece açık ve nettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Arzu Çerkezoğlu, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: '2024 yılında asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini söylemiyoruz' - Son Dakika
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