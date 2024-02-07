DİŞSİAD, Dubai\'deki AEEDC Fuarı\'nda 40 firma ile yerini aldı

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), Dubai'de düzenlenen AEEDC Ağız ve Diş Sağlığı Ekipmanları Fuarı'nda 40 firma ile yerini aldı.
DİŞSİAD açıklamasına göre, geçen yılı 350 milyon dolar ihracatla kapatan ağız ve diş sağlığı malzemeleri sektörü ülke ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Dubai'deki AEEDC Fuarı'na katılan Türk firmaları yüksek teknoloji ile donatılan ürün yelpazeleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Üç gün süren fuarın sonunda oluşacak ticaret hacminin sektör ihracatına en az 70 milyon dolarlık katkı vermesi bekleniyor.
DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, Dubai'deki fuarın Türk dental sektörü açısından büyük önem taşıdığını belirterek, beş yıl önce bu fuara 12 firma ile katıldıklarını, bu yıl toplamda 40 firma ile burada olduklarını ifade etti.
Uçar, Dubai'den öncelikli olarak Kuzey Afrika ve Hindistan pazarlarına açılmak istediklerini aktararak, "Güney Doğu Asya da buradaki hedef ülkelerimizden biri. Katılımcı firmalarımızın tamamı üretici. AEEDC fuarını EMEA bölgesine, Afrika kıtasına ve Güneydoğu Asya'ya ihracat kapısı olarak nitelendiriyoruz. Bu nedenle Dubai'de katılımcı firma sayısı özelinde her yıl yüzde 30 büyüme hedefi koyduk." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister de yaptığı konuşmada, Türk dental sektörünün son dönemde gerçekleştirdiği yerlileşme hamlesi ile dünyada adından söz ettirdiğini kaydederek, "Geçmişte ithalata dayalı olan sektör bugün dünyanın en büyük fuarlarında yer alıyor ve ihracatını her yıl büyüterek yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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