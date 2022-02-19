Divapan 2022'de yeni alternatif ürünler sunacak

Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, 2022 yılında müşterilerine yeni alternatifler sunmaya hazırlandıklarını söyledi.

Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, 2021 yılını değerlendirdi, 2022 hedefleri ile ilgili bilgiler verdi. 2021'yi hedeflerinin üzerinde tamamladıklarını, 2022 yılının ilk aylarının ise biraz sakin geçeceğini düşündüklerini belirten Aydemir "2021 yılını bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleştirdik. Hem üretim açısından hem satış açısından iyi bir yıl geçirdik. İhracatta da pazarımızı biraz çeşitlendirdik. 2021 yılında Türkiye'deki herkes memnun bizde memnunuz. Kasım- Aralık aylarında Türkiye'de yaşanan ekonomik durumdan dolayı 2022 yılının ilk aylarının biraz sakin geçeceğini düşünüyorum. Piyasadan aldığımız beklentiler, bayilerden aldığımız görüşlerde talepte ufak bir daralma olduğunu görüyoruz. Mart-Nisan'dan sonra düzeleceğini düşünüyoruz" dedi.

'İç piyasa Mart'tan itibaren canlanacak'

Mart ayından itibaren alınacak tedbirler ile iç piyasanın canlanacağını düşündüklerini kaydeden Aydemir şöyle konuştu: "2020'de ticaret durdu, 2021'de üretimler açıldı, çalışmalar düzeldi. 2021'in son ayları da Türkiye'de ufak yaşanan sorunlardan dolayı biraz sıkıntılıydı. Ama dünya verilerine baktığımızda 2021 iyi geçti. 2022 Kasım – Aralık'ın etkisi ile yavaş geçecek. Mart'tan sonra inşallah alınan tedbirler, kurdaki stabilite ve oynaklığın azalması iç piyasayı canlandıracak gibi duruyor. Şu anda enflasyonun çok yukarıda çıkması, iç piyasada satın alma gücünü azalttı. İç piyasada biraz daralma olur."

'Renk sayısı 15'ten 18'e çıkacak'

2022 yılında teknik yatırımların olacağını söyleyen Aydemir, müşterilerine de yeni alternatifler sunmaya hazırlandıklarını dile getirerek "Biz zaten MDF üretiyoruz. Yeni renkleri sisteme dahil edeceğiz. 2-3 tane sipariş verdiğimiz renk var. Onları Nisan-Mayıs itibari ile müşterilerimize sunacağız. Yenilemezsek devam ettiremeyiz. Şu anda faal olarak çalışan MDF üretimimizde 15 rengimiz bulunuyor. 3 rengimiz daha eklenecek. Toplamda 18 renge ulaşacağız" dedi.

'İnşallah dengeler oturur'

Muzaffer Aydemir, 2022'nin ticari ve lojistik dengelerin oturduğu bir yıl olmasını dileyerek "İnşallah 2022, Dünya, Türkiye ve bizler için hayırlı olur. Dünya'da şu an için pandeminin etkisini biraz biraz kaybettiğini görüyoruz. İnşallah Dünya'da ticari ve lojistik dengeler oturur. 2022, 2023'de Dünya genel dengesini bulur ve bizlerde Türkiye'de rahat ederiz. 2022'nin ilk yarısında biraz sakin gidecek gibiyiz. Ondan sonrası inşallah iyi olur" şeklinde konuştu. - DÜZCE