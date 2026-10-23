Divriği-Kars-Gürcistan hattı için ETMIC ihalesi 22 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika
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Divriği-Kars-Gürcistan hattı için ETMIC ihalesi 22 Aralık'ta yapılacak

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Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, ETMIC Projesi'nin elektrifikasyon dahil altyapı ve üstyapı işlerinin tasarım ve inşası ihalesini 22 Aralık'ta yapacak. Divriği-Kars-Gürcistan hattı üç kısımdan oluşacak ve teklifler saat 14.30'a kadar kapalı zarfla alınacak.

Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme (ETMIC) Projesi'nin altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve inşasına ilişkin ihale, 22 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre istekliler, ETMIC Projesi'nin elektrifikasyon dahil altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve inşası için açılan ihaleye kapalı zarfla teklif sunacak.

Proje kapsamında inşa edilecek Divriği-Kars- Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı, Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum ve Erzurum-Kars koridorları olmak üzere üç kısımdan oluşacak.

İhale kapsamında, Divriği'den Erzincan'a kadar olan 156 kilometrelik, Erzincan'dan Erzurum'a kadar olan 223 kilometrelik hatların altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu ile elektrifikasyonu, Erzurum'dan Kars'a kadar olan 208 kilometrelik hattın altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu, Erzurum'dan Gürcistan sınırına kadar olan 288 kilometrelik hattın elektrifikasyonu yapılacak.

Teminat tutarı, ilk kısım için 2,5 milyon dolar, ikinci ve üçüncü kısım için 2,75 milyon dolar olacak.

Teknik ve mali teklifler, iki ayrı zarf içinde 22 Aralık Salı günü saat 14.30'a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Demir Yolu İnşaatı Dairesi Başkanlığı'na sunulacak. Bu tarihten sonra sunulan teklifler kabul edilmeyecek.

Tekliflerin teknik kısmı, 22 Aralık günü saat 14.45'te aynı adreste açılacak.

Kaynak: AA
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