Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile turizm stratejisi belirlemek için toplantı düzenledi

Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile birlikte "Turizm Deneyimi Paylaşımı ve Ortak Strateji Belirleme" toplantısı düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, kentin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ortak turizm politikası belirlemek amacıyla ilçe belediyeleri ile birlikte "Turizm Deneyimi Paylaşımı ve Ortak Strateji Belirleme" toplantısı düzenledi. Kültür ve Kongre Merkezinde iki oturum halinde düzenlenen toplantının ilk oturumunda, turizm çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca İmar Daire Başkanlığı'na bağlı Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Şube Müdürlüğünün çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı.

İkinci oturumda ise ilçelerin turizme yönelik öneri, eleştiri ve görüşleri paylaşıldı. Bu kapsamda ortak bir koordinasyon kurulmasına karar verildi.

Toplantının açılışında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Çağla Sanay, kentte keşfedilmeyi bekleyen ve keşfedilmesi gereken birçok değerin olduğunu belirterek, kenttin bu konuda birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi. Sanay, "Kültürel mirası, kültürel değerleri; keza gastronomi alanındaki farklılıklarımızla turizm alanında önemli bir noktadayız. Turizm ekibindeki arkadaşlarımızın gerçekten bu konuda çok güzel çalışmaları var. Surlarımız ve Hevsel Bahçelerimiz UNESCO dünya mirası listesinde yer alıyor" dedi.

Toplantının düzenleme amacına değinen Sanay, "Biz istedik ki, kültür ve turizm alanındaki arkadaşlarla bir araya gelip bu koordinasyonu daha iyi bir şekilde yürütelim. İlçelerimizde neler yapabiliriz? İlçelerimizdeki sıkıntılar nelerdir? Görülmeyen turistik mekanlarımız hangileridir? Turistleri oralara nasıl çekebiliriz? Merkeze bağlı olarak neler yapabiliriz? Tüm bunları konuşmak için buradayız. Çünkü biliyoruz ki, keşfedilmeyi bekleyen çok bölgemiz var. Sizlerden gelecek olan öneriler bizler için çok çok önemli olacak. Diyarbakır çok zengin bir kent" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR