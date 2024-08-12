Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlıksız Gıda Ürünlerine Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla son 4 buçuk ayda 4 bin iş yerini denetledi, toplam 1 ton 800 kilogram bozulmuş ve tarihi geçmiş ürünü imha etti, 7 bin 665 kişiye ise işbaşı eğitimi verdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri, restoran, kafe, lokanta, pastane, imalathane gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren yerlerde gıda denetimlerine devam ediyor. Personeli bilgilendirme amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında son 4 buçuk ayda 4 bin iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, 7 bin 665 kişiye de işbaşı eğitimi verdi.

1 ton 800 kilogram ürün imha edildi

Denetimlerde 1 ton 800 kilogram bozulmuş ve tarihi geçmiş ürün imha edilirken, usulsüz işlem yapan iş yerlerine yönelik de 12 durum tespit tutanağı tutuldu.

Gıda Denetim ekipleri, halkın güvenli gıdaya ulaşması için denetimlere devam edecek. - DİYARBAKIR