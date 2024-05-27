Diyarbakır\'da Acur Satışı Başladı

Ekonomi

Diyarbakır'da yazın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan acur, tezgahlarda yerini aldı.

Susuz yetişen ve yaz mevsiminin başında olgunlaşan acur, Diyarbakır'da hem taneyle hem de kiloyla satışa sunuluyor. Tanesi 10 TL'den soyulup tuzlanarak satılan acurun kilogramı ise 70 TL'ye alıcı buluyor.

Sur ilçesinde seyyar tezgahında acur satışı yapan Recep Güven, yıllardır seyyar tezgahlarda çeşitli ürünler sattığını belirterek, "Şu an acur mevsimi. Sattığımız acurlar çok lezzetlidir. Gercüş ve Midyat tarafından yetiştirilen acurlara talep çok fazla. Acurun yuvarlak siyah ve uzun yeşil salatalık olmak üzere iki çeşidi var. Acurun faydası çoktur. Herkese tavsiye ediyoruz. Bizler de Sur'da yerli ve yabancı turistlere dilerlerse kabuğunu soyup dilimleyip tuzlayarak 10 TL'den veriyoruz. Dileyenlere de kilogramı 70 TL'den satıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR