Diyarbakır'da Ekonomi İçin Kadın Çalıştayı

Ekonomi

Diyarbakır'da kadınlar ekonomik alanda yaşadıkları sorunlar için bir araya geliyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisi, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu ve Diyarbakır Sanayi Mektebi işbirliğinde DTSO ve Diyarbakır Ticaret Borsası desteğiyle "Ekonomide Kadın Çalıştayı" 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde gerçekleştirilecek.

Kadınların ekonomik alanda karşılaştıkları sorunların ele alınacağı çalıştay bir gün sürecek olup, çalıştay kapsamında kadın girişimciliği, kadın istihdamı, kadın kooperatifleri, kadın yoksulluğu ve ekonomik alanda kadının karşı karşıya kaldığı şiddet tüm boyutları ile ele alınacak.

DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen ve yönetim kurulu üyeleri, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevher Defne Eyyubi ve yönetim kurulu üyeleri ile DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok ve DTSO İş Kadınları Meclisi Koordinatörü Zehra Demir'in yer aldığı hazırlık komisyonu, çalıştayın amacı ve çalıştaydan beklentileri dile getirdi.

Çalıştay hakkında da bilgi veren komisyon, "Çalıştay kapsamında öncelikle alanında uzman kişilerin sunumlarına yer verilecek. UNDP Türkiye Temsilciliği'nden Aslı Çoban'ın moderatörülüğünü yapacağı çalıştay, Muğla Üniversitesi'nden Prof Dr. Saniye Dedeoğlu Kadın istihdamı, Aktivist ve Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo Kadın Yoksulluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Besime Şen Kentleşme Politikaları ve Kadının Ekonomiye Katılımı, Sabancı Vakfı'ndan Simla Yavaş NEET Kadınlar ve Karşılaştıkları Zorlukları ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayşe Gönüllü Atakan Kadın Kooperatiflerine dair sunumlar yapacak. Türkiye'ye dair genel sunumlardan sonra DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok ve DTSO iş Kadınları Meclisi Koordinatörü Zehra Demir Diyarbakır'da ekonomik alanda kadınlara yönelik yerel deneyimleri aktaracak. Çalıştayın ikinci bölümünde ise tüm katılımcılar, sunumlar ışığında yuvarlak masa tartışmalarında sorunları ve çözümleri birlikte tartışacak. Tartışmaların sonuçları derlenerek hazırlanacak çalıştay raporu kamuoyu ile paylaşılacak ve yerel kurumlar işbirliğinde her kurumun, yapının kendi deneyimini, katkısını sunabileceği ortak yapılar geliştirilmesine odaklanılacak. Bu şekilde yerel deneyimlerin güçlendirilmesini hedefliyoruz" şeklinde belirtildi.

Çalıştay 22 Kasım 2024 Cuma günü DTSO Bilim Eğitim Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve merkez ve ilçelerden bu alanda çalışan kurumlara, STK'lara ve tüm kadınlara açık olacak. - DİYARBAKIR