Diyarbakır'da İhracat Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da İhracat Eğitimi Düzenlendi

Diyarbakır\'da İhracat Eğitimi Düzenlendi
13.06.2025 17:26
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Ticaret Bakanlığı ve DTSO işbirliğiyle ihracat süreçleri ve devlet destekleri eğitimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) işbirliğinde, "İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" düzenlendi.

Programın açılışında konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Mayıs ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kenti ziyaretinde çok verimli bir görüşme yaptıklarını ve kentle ilgili bakanlık nezdinde önemli adımlar atıldığını söyledi. Bakan Bolat'a teşekkür eden Kaya, düzenleyecekleri bu programın taleplerinden biri olduğunu, Diyarbakır'ın ticaret hacmi güçlü olan bir kent olduğunu ifade etti.

Kaya, o gücün tam olarak rakamlara yansımadığını görebildiklerini söyleyerek, "Kentin geçmişten gelen sorunlarının bunda önemli bir rol oynadığının farkındayız. Ama biz Diyarbakır'ın hacminin büyük olduğunu ve daha da büyüyeceğinin bilincindeyiz. İhracat rakamlarımız reel anlamda görünen rakamın çok üzerinde olduğunun da farkındayız. Bizim sanayi sicilli işletme sayımız bölgedeki oda olarak bu tür programları çok önemsiyoruz. Ticaret Bakanlığından gelen uzmanlar ihracattaki kolaylıklar ve destekler hakkında bilgilendirmede bulunacaklar. Bu program kapsamında yapılacak olan bilgilendirme çalışmasının kentimizin ekonomisine, ihracatına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Nejla Tuğrul, Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetinin ihracata büyük katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti. İhracatın ekonominin önemli bir lokomotifi ve büyümeye katkısı olan bir sektör olduğunu aktaran Tuğrul, "Bu konuda bakanlık olarak ve biz elimizden geldiği kadar başta KOBİ'lerimiz olmak üzere firmalarımızın attığı her adımda yanlarında olmaya, onları destekleyerek, ihracata katkıda bulunmaları için çaba sarf ediyoruz. Bakanlık olarak küresel gelişmeleri yakından takip ederek ihracatımızın artmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamında Odamızın bu faaliyetinin ihracat hedeflerimizin gerçekleştirmesine büyük bir katkı sağlayacağını inanıyoruz. Diyarbakır'ın ihracatımızdaki yerine baktığımız zaman 2024 yılı itibariyle Diyarbakır İhracatta 44. sırada ve 245 milyon dolarlık bir ihracatı var. 2025'in ilk 5 ayına baktığımız zaman da rakamın arttığını görmekteyiz. 117 milyon dolarla iki adım yukarı çıkarak şu anda 42. sırada. Yılsonuna kadar bunun daha da artabileceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

İki gün süren eğitim programında katılımcılara, Ticaret Uzmanı Asım Çalış "Genel İhracat Eğitimi", Ticaret Uzmanı Deniz Koray Tunçel "KOBİ ve Kümelenme Destekleri", Ticaret Uzmanı Mustafa Yılmaz "Fuar Destekleri", Ticaret Uzmanı Zeynep Merve Yavuz "Markalaşma ve Tasarım Destekleri - Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği", Ticaret Uzmanı Nejla Tuğrul "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Karbon Vergisi", Ticaret Uzmanı Muhammed Emrah Soğancı "E-İhracat Destekleri ve Kolay İhracat Platformu", Sevda Ünalan "Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi", Ticaret Uzmanı Ayhan Büyüktürk ve Seda Keser "Hizmet İhracatına Ticaret Uzmanı Hilal Yıldırım "Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri" konularında bilgilendirme yapıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da İhracat Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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