Diyarbakır'da İş Dünyası Finans Buluşması - Son Dakika
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Diyarbakır'da İş Dünyası Finans Buluşması

Diyarbakır\'da İş Dünyası Finans Buluşması
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Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği etkinlikte, finansmana erişim sorunları ele alındı.

Diyarbakır'da, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle "İş Dünyası Finans Buluşması" programı düzenlendi.

"İş Dünyası Finans Buluşması"nın Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen programına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Alican Ebedinoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, Diyarbakır iş dünyası temsilcileri ve oda ve borsa başkanları katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, özel sektörde gördüğü en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu söyledi. Kredi faizlerinin uzun süredir çok yüksek olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "İş sadece faizle de bitmiyor. Komisyondan, masraflar, dosya ücretleri derken bunlar görünmeyen, bizden talep edilen maliyetler. İlan edildiği zaman faizlerin çok üstüne çıkıyor. Finansmana erişimin tek sorumlusu bankalarımız değil. Makro ekonomik koşullar, kredi büyüme sınırları gibi düzenlemeleri gibi nedenlerle bankalarımızın da elleri, kolları bağlı" dedi.

Sorunları başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bakanlara iletmek için sürekli istişare halinde olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Sahadaki sıkıntıları devamlı aktarıyoruz. En büyük sıkıntı, daralan kredi limitleri. Ticari kredilerdeki büyüme sınırının KOBİ'lere yönelik pozitif ayrımcılık yapıp gevşetilmesi lazım. İhracatçımızı rahatlatmak için reel skod kredilerini döviz dönüşüm desteğinin ciddi ölçülerde artırılmasını talep ediyoruz. Nefes kredilerinin başlatılmasını sağladık. Ama denizde bir damla su. Merkez bankası iki gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık bir indirim sağladı. Şubat ayında da yüzde 40'larda seyreden Türk lirası gecelik faiz oranı yüzde 37'ye çekildi. Merkez bankasının bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir" diye konuştu.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır'ın sıradan bir şehir olmadığını belirterek, "Mezopotamya'nın kalbidir. Binlerce yıllık ticaret, bereketli toprakların şehridir. Buğdayımız, arpamız, pamuğumuz, mısırımız, mercimeğimiz, güçlü bir hayvancılık potansiyellerimiz var. Silvan başta olmak üzere sulama yatırımlarımız tamamlandıkça tarımımızın gücü çok daha fazla ortaya çıkacaktır. Hedefimiz, ürünü sadece tarlada üretmek değildir. Ürünü burada işlemek istiyoruz. Paketlemek, markalaştırmak istiyoruz. Türkiye ve dünyaya Diyarbakır'dan satmak istiyoruz. Diyarbakır'ın tarımla birlikte sanayide, turizmde, lojistikte ve ihracatta da çok büyük bir potansiyeli var" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 50 yıllık çatışmalı sürecin ülkede sonlandığını değinerek, "20 aydır tek bir insanımız ölmedi. Bundan daha değerli hiçbir şey olmaz. Bunların hepsini oluşturan en kök nedenlerinden bir tanesi de tam da bölgenin ekonomisi. Diyarbakır'ın genç nüfusu, tarım arazileri, su kaynakları ve bölgesel ticaret potansiyeli. Kentin mevcut ekonomik kapasitesinin bu potansiyeli yeterince yansıtmadı. 2025 yılında Diyarbakır'dan yaklaşık 120 şirket merkezinin başka illere taşındı. Şirket göçünün istihdam, katma değer ve ihracat açısından ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Firmalarımız merkezlerini taşımadan önce onlarla birebir görüşerek doğru finansmana ulaşmalarını ve kentte kalmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu toplantı bizim için çok çok önemli" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ise, süreçle beraber güzel şeyler olacağına inandıklarını kaydederek, "47 yıllık bir çatışma vardı, o da bitti. Düşüncemiz şu, artık bakıldığında Diyarbakır bir sanayi kentti olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da İş Dünyası Finans Buluşması - Son Dakika

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