Diyarbakır'da Kadınlar Tekstil Atölyelerinde Meslek Ediniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Kadınlar Tekstil Atölyelerinde Meslek Ediniyor

Diyarbakır\'da Kadınlar Tekstil Atölyelerinde Meslek Ediniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların meslek öğrenmesini ve giyim ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak amacıyla tekstil atölyeleri kurdu. Kursiyerler, uygun fiyatlarla kumaş temin edip, kendi kıyafetlerini dikiyorlar. Ekonomik koşullar nedeniyle atölyeye yoğun ilgi var.

17.09.2024 10:44  Güncelleme: 10:47
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kurduğu tekstil atölyeleri ile kadınlar hem meslek öğreniyor hem de giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın Yaşam Merkezlerindeki tekstil atölyelerine katılım sağlayan kadınlar, hem meslek öğreniyorlar hem de daha ucuza aldıkları kumaşlarla giyim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Tekstil atölyesine gelen kursiyerlerden Şükran Tuncay, evden getirdiği kumaşlarla çeşitli kıyafetler dikiyor. En son çocuklarına pijama takımı diktiğini anlatan Şükran Tuncay, "150 liraya aldığım kumaştan atölyede pijama takımı yaptım. Böylesi bir pijama takımını ortalama 500 TL'ye alabilirdim. Bu şekilde daha ekonomik oluyor" dedi.

"Hayalim kendi atölyemi kurmak"

Kursiyer Mihriban Işık, ilk defa bir atölyeye katıldığını aktardı. Evde her gün aynı işleri yapmaktansa atölyeye gelerek yeni bir şeyler öğrendiğini dile getiren Işık, "Eskiyen çarşaflarım vardı onları atmaktansa buraya getirip değerlendirdim, yeniden dönüştürdüm. Çocuklarıma pijama takımı diktim" diye konuştu.

Atölyede kumaş kesmeyi ve dikiş makinesini kullanmayı öğrendiğini ifade eden Işık, "Hayalim kendimi geliştirerek ileride kendi dikiş atölyemi kurabilmek. Atölyede sadece meslek öğrenmedim yeni arkadaşlarım da oldu. Sorunlarımızdan uzak keyifli vakit geçiriyorum" diye konuştu.

Sevcan Ağın da, dikiş dikme konusunda hiçbir deneyimi olmamasına rağmen çok şey öğrendiğini belirtti. Ağın, şunları ifade etti:

"İğneye iplik takmayı bile bilmiyordum. Şimdi takım elbiseler dikiyorum. Benden elbise dikmemi isteyenler bile oldu. Eskiyen elbiseleri dönüştürüyorum, tadilatlarını yapıyorum. Kısa sürede güzel şeyler başardım. Kendime daha çok güveniyorum artık. Hayallerime yeni hayaller ekledim. Mahallemizde terzi yok. Dikiş dikmeyi geliştirerek ileriki zamanlarda tekstil atölyesi açmak istiyorum. Bu şekilde ekonomik gelir de elde edebilirim".

Havva Adak da tekstil atölyesine gelmek için çok beklediğini yoğun talepten dolayı ancak iki hafta önce açılan kursa gelebildiğini söyledi. Atölyede meslek öğrenerek ileride ekonomik gelir sağlayacak şekilde çalışmak istediğini belirten Havva Adak, kendisinin okutulmadığını ancak çocuklarının okuması için çabaladığını anlattı.

Giyim Teknolojisi ve Görsel Sanatlar Uzmanı Kadriye Çinko, iki dönemdir tekstil atölyesinde kadınlara makinede dikiş dikmeyi öğretiyor. Ekonomik koşullardan dolayı kadınların atölyeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çinko, çok istekli ve yetenekli olan kadınlar direkt pratik çalışmaya geçerek dikiş dikmeye başladığını aktardı. Çinko, "Atölyeye gelen kadınlar, şort, atlet, badi, pantolon, etek, pijama takımları gibi çeşit çeşit dikişler yapıyor. Bazı kursiyerler meslek edinmek için geliyor. Tekstil fabrikalarında çalışmaya başlayan kursiyerler oldu. Atölyenin genişletilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Tekstil atölyesi eğitmenlerinden Giyim Aksesuarları alanında uzman olan Gönül Koyunsever de, alım gücünün düşmesiyle tekstil atölyesine talebin arttığını anlattı. Gönül Koyunsever, şunları aktardı:

"Kayıtlı kursiyerlerin yanı sıra bazen misafir kursiyer de kabul ettiğim oldu. Alım gücü düşünce hazır giyim almaktansa dikiş dikmek daha az maliyetli oluyor. Özellikle iş bulmak isteyenlerin yoğun talebi oluyor. İlk etapta dikiş makinesini kullanmayı daha sonra kesim yapmayı öğretiyorum. Müthiş yetenekler var. Bir ay içinde çok iyi seviyeye gelen dikiş yapmaya başlayan kursiyerler oldu. Yastık, çarşaf, nevresim takımı, eşofman pijama takımları, pantolon gibi çeşitli dikimler yapılıyor". - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Kadınlar Tekstil Atölyelerinde Meslek Ediniyor - Son Dakika

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