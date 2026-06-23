Diyarbakır\'da Kışlık Peynir Stoku Yapılıyor

Diyarbakır'da vatandaşlar, yaz aylarında daha yağlı ve uygun fiyatlı olan peynirleri satın alarak kış için stoklamaya başladı. Bu yıl yağışların bol olması ve meraların verimli geçmesi nedeniyle süt üretimi artarken, peynir fiyatlarında da önemli bir yükseliş yaşanmadı.

Diyarbakır'da kışlık peynir sezonu açıldı. Kentte birçok vatandaş, yaz aylarında hayvanların doğal otlaklarda beslenmesiyle elde edilen daha yağlı ve kaliteli sütten yapılan peynirleri satın alarak kış hazırlıklarına başladı. Yaz döneminde süt üretiminin artması ve maliyetlerin daha düşük olması nedeniyle peynir fiyatlarının daha uygun olduğunu belirten vatandaşlar, aldıkları peynirleri soğuk hava depolarında veya uygun saklama şartlarında muhafaza ederek kış aylarında tüketiyor. Bu yıl bölgede yağışların bol olmasıyla birlikte meralar yeşil kaldı, hayvanlar daha uzun süre otlaklarda beslendi. Otlakların verimli geçmesi süt üretimini artırdı, bunun da peynir fiyatlarının geçen yıla göre büyük oranda sabit kalmasına katkı sağladığı öğrenildi. Pazarlarda ve süt ürünleri satış noktalarında hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar kışlık peynir ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişlerini sürdürüyor.

25 yıldır soğuk hava deposu işleten işletme sahibi Engin Dinç, mart aylarında peynir alımlarının başladığını ve ağustos ayına kadar soğuk hava depolarında muhafaza edikten sonra tüketildiğini anlattı. Dinç, "Bazen 9-10 hatta 11'inci aya kadar bile bekleten oluyor. Bahar ayında peynir ucuz ve kalitelidir. Kalitesinden ve uygun fiyatlı olmasından dolayı vatandaşlar bu yöntemi uyguluyor. Kış aylarında aynı lezzette peynir bulunmaz. Şuanda peynir fiyatları 300-350 lira arasında değişiyor. 300 lira olan peynirler Muş, Erzurum, Karlıova'dan gelen peynirlerdir. 350 lira verilen peynirlerde orijinal Karacadağ peynirlerimizdir. Karacadağ peyniri daha yağlı ve güzel olduğu için 50 TL fiyat farkı vardır. Soğuk hava deposu fiyatı ise boy farkına göre 400-750 lira arasında değişiyor. Bu yıl işler çok iyidir. Yağışlar bol olduğu için süt de boldu, peynir de boldu. Fiyat aynı kaldı bu yüzden alımda bol oldu. Eğer bu yıl yağışlar az olsaydı peynir kilogramı 450-550 lira arasında olacaktı. Bu da alım gücünü zorlaştıracaktı. Soğuk hava depomuzun kapasitesi 13 bin bidon alacak şekildedir. Şuan kapasiteye yaklaşmış durumdayız" dedi.

Tarihi Sur ilçesinde peynirciler pazarı esnaflarından Ömer Aybak ise köylerden peynirleri hazırlayıp getirdiklerini söyledi. Aybak, "Köyde hazırladığımız peynirleri tenekelerimiz var onlara dolduruyoruz, tuzunu, suyunu ayarlayıp soğuk hava deposuna gönderiyoruz. 3-4 veya 5'inci ayda bu işlemi yapıyoruz. 8-9 veya 10'ncu aya kadar soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Daha sonra kış aylarında çıkarıp kışlık hazırlığı yapamayan müşterilerimize sunuyor. Kış hayvanlar dışarı çıkamıyor. Kaldıkları yerde saman ile besleniyorlar. Saman peynirini de bizim vatandaşlar tüketmiyor. Ot peyniri ile saman peyniri arasında çok fark var. Ot peyniri daha yağlı daha dolgun oluyor. Mesela salamura dediğimiz peynirimiz kışın yapılmıyor. Yazın tek var. Yaz aylarında da yenmiyor taze olduğu için. Dinlenmesi lazım. Bu yüzden vatandaşlarımız yazın soğuk hava deposuna koyuyor kışında tüketiyor. Kış aylarında daha pahalı oluyor fiyatlar. Şu an 250 ile 280 lira arasında olan peynir kış aylarında ise 450 ile 500 lira arasında satılmaktadır" diye konuştu. - DİYARBAKIR