Diyarbakır'da Klima Talepleri Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Klima Talepleri Artıyor

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar evlerine klima taktırmak için sıra bekliyor. Yoğunluğun olduğu klima satış mağazalarında teknik servisin müşterilere yetişebilmesi için çevre illerden destek alınıyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, duvar kliması veya vantilatör gibi ürünleri tercih ediyor.

12.07.2024 10:16
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Diyarbakır'da hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle serinlemek isteyen vatandaşlar evlerine klima taktırmak için sıra bekliyor. Yoğunluğun olduğu klima satış mağazalarında teknik servisin müşterilere yetişebilmesi için çevre illerden destek alınıyor.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 45 dereceyi bulduğu Diyarbakır'da klima mağazalarında yoğunluk yaşanıyor. Evinde serinlemek isteyen vatandaşlar, duvar klimasını tercih ederken, bütçesi yetmeyenler ise vantilatör veya soğutucu ürünleri tercih ediyor.

Toplam iki mağazalarında günde yaklaşık 15 tane klima satışı yaptıklarını dile getiren mağaza yöneticisi Kenan Özdemir, yaz aylarında yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Özdemir, "Diyarbakır'da son günlerde özellikle aşırı sıcaklıklar, bunaltıcı sıcaklıklar başladı. Termometreler 45 dereceye kadar gösteriyor. İnsanlar da bu sıcaklıktan bunaldıkları için yoğun bir şekilde klima talepleri var şu anda. Biz, iki mağaza olarak günde ortalama 10-15 tane klima satışı yapıyoruz. Servislerimiz de bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İnsanların taleplerini gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların sıcaktan bunaldıkları için ürünlere artık fiyat odaklı bakmadıklarını söyleyen Özdemir, "Biz de zaten fiyat olarak gerçekten de elimizden geldiği kadar insanlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten aşırı bunaltıcı sıcaklar var Diyarbakır'da. İnsanlar serinlemek için, klimadan başka bir alternatif olmadığından dolayı klima tercih ediyorlar. Mesela iş yerlerinde rahat çalışamadıkları zaman, ister istemez klimayı tercih ediyorlar" diye konuştu.

Klimaların montajını yetiştirebilmek için çevre illerden destek ekibin yardıma geldiğini belirten Özdemir, "Şu anda klimaların erken montajını yapabilmek için çevre illerden bile servis desteğine gelen arkadaşlarımız var. Bir klima satışı yaptığımız zaman ortalama bir hafta ile 10 gün içerisinde bunun montajını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi, talep çok yoğun ve insanlar aşırı derecede klima istiyorlar. Biz de bu talepleri gidermeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son olarak Özdemir, maddi imkanı olmayan vatandaşların da vantilatör, hava serinletici gibi ürünleri tercih ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Klima Talepleri Artıyor - Son Dakika

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