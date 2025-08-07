Diyarbakır\'da Ramat Atölyesi Açıldı

Diyarbakır'daki ramat atölyesinde etrafa saçılıp dağılan altın parçaları ayrıştırılıp tekrar sektöre kazandırılıyor.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, atölyenin kentte büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Altının üretim anında toz ve dumanının etrafa saçıldığını belirten Yüksel, "Esnafımızda bunları topluyor, birkaç ay sonra Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e, İstanbul'a götürüyorlardı. An itibari ile artık Diyarbakır'da tam teknoloji sisteme uygun Mega Sanayi'de ramat tesisimiz açılmıştır. Memleket adına, sektör adına çok sevindirici bir girişimdir. Sadece Diyarbakır değil, bütün çevre illerde bundan faydalanacak" dedi.

Ramat atölyesi sahibi Orhan Doğan, Diyarbakır'a hizmet etmek için geldiklerini ifade ederek, "Anadolu'ya sesimizi duyuracağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sistemimiz son teknolojidir. 35 yıllık tecrübemizle Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla hizmet etmekteyiz. Tüm vatandaşlarımızı bekleriz. Tüm esnafa ve Diyarbakır'a hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Atölyelerin geri dönüşüm yaptıklarını aktaran Doğan, "Çöp, kağıt, atık malzemeler gelir. Önce yakarız, sonra eritiriz, ardından ayrışımını yapıp külçe halinde altınları teslim ederiz. Diyarbakır'daki esnaf arkadaşlarımız Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir'e kadar gidiyorlardı. Diyarbakır'da ilk olduk, tüm müşterilerimizi bekleriz" diye konuştu. - DİYARBAKIR