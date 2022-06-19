Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı

19.06.2022 11:24
Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır'da, kırmızı mercimeğin hasadı sürüyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır'da, kırmızı mercimeğin hasadı sürüyor.

Diyarbakır'da çiftçilerin hububata göre girdi maliyetlerinin düşük olması nedeniyle bu yıl yöneldiği kırmızı mercimekte geçen seneye oranla ekim alanı yüzde 35 artarak 732 bin dekara çıktı.

Üreticilerin nisan ayında yağış azlığı sebebiyle yaşadığı kuraklık endişesi nisan sonu ve mayıs ayındaki yağışla yerini sevince bıraktı.

Aylarca verilen emeklerin ardından hasadına başlanan kırmızı mercimek verimiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

"İnşallah rekoltede yine Türkiye'de birinci sıraya yerleşeceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, ilde aralıksız devam eden mercimek hasadının yüzde 80 gerçekleştiğini, nisan ayında yağış azlığından dolayı lokal bazı alanların dışında kalan büyük alanda verimlerin uzun yıllar ortalamasına yakın olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen kırmızı mercimek bakımından kuraklık nedeniyle ikinci sıraya gerileyen ilin, hasat sezonu sonunda tekrar en fazla mercimeği üreten il konumuna gelmesini beklediklerini dile getiren Atalar, verim tespit çalışmalarının arazide sürdüğünü, farklılık gösteren alanlar olduğu için çalışmalar bittiğinde sonucun ortaya çıkacağını belirtti.

Atalar, şöyle konuştu:

"Bu yıl mercimek ekim alanımız yaklaşık yüzde 35 arttı. Dolayısıyla rekoltemiz de buna göre yükselecek. Çiftçimiz hasattan oldukça memnun. Bugüne kadar yaptığımız verim tespit çalışmalarında bölgesel ortalama dekara 100 ile 200 kilogram arasında. Verime göre 110-120 bin ton civarında bir rekolte gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

Beklentinin üzerinde verim alan çiftçiler memnun

Bismil ilçesinin kırsal Işıklar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Advan Kaplan da geçen yıl 300 dönümlük tarlasında buğday ürettiğini ve kuraklıktan olumsuz etkilendiğini anlattı.

Bu yıl hububata göre girdi maliyetlerinin düşük olmasından dolayı tarlasının tümüne kırmızı mercimek ektiğini aktaran Kaplan, "Allah'a şükür verimler iyi. Nisan ayı kurak geçti. Böyle olunca da dekar başına beklentimiz 100-110 kilogramdı. Allah'a şükür nisan ayının sonu ile başlayan yağmurlar sayesinde şu anda dekara 170-180 kilogram verim alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, şu an için verim ve fiyattan memnun olduklarını dile getirdi.

Üretici Mehmet Yıldırım ise yaklaşık 900 dönümde ektiği mercimekte hasat yaptığını söyledi.

Geçen yılki kuraklıktan dolayı tarlasından dekara 70 kilogram verim aldığını belirten Yıldırım, nisan ayı sonu itibarıyla başlayan yağışla rahat nefes aldıklarını ifade etti.

Yıldırım, yağıştan sonra kuraklığı atlattıklarını kaydederek, "Şu anda dekara 180-190 kilogram ürün alıyoruz. Çok güzel, bu Allah'ın rahmetidir. Geçen yıla göre verim de fiyat da iyi." dedi.

YORUMLAR
500
Bozüyüklü öğrenciden gururlandıran başarı Bozüyüklü öğrenciden gururlandıran başarı Fedakar dede Türkiye'nin en iyi otizm profesörü ile sözleşme imzaladı Fedakar dede Türkiye'nin en iyi otizm profesörü ile sözleşme imzaladı
Kaynak: AA

Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 11:35:22. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement