Diyarbakır'da yedieminde 80 milyon değerindeki araçlar sahibini bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Diyarbakır'da yedieminde 80 milyon değerindeki araçlar sahibini bekliyor

Diyarbakır'da bulunan yedieminlerde yıllardır çürümeye terk edilen toplam 80 milyon değerindeki milyonluk araçlar sahiplerini bekliyor. Otopark sahipleri, Adalet Bakanlığından yapılan düzenlemenin uygulanmaya başlamadığını belirterek, hacizli araçların ekonomiye kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

12.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yedieminde 80 milyon değerindeki araçlar sahibini bekliyor

Milyonluk araçlar yıllardır çürümeye terk edildi

İçlerinde elektrik ve su faturasının ödenmemesinden haciz gelen araçlar var

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bulunan yedieminlerdeki toplam 80 milyon değerinde olan milyonluk araçlar yıllardır çürümeye mahkum edildi. Otopark sahipleri, Adalet Bakanlığının hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesine ilişkin düzenlemenin, 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlayacağını duyurduğunu, ancak herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Diyarbakır'da bir yediemin otoparkında 300'den fazla araç, bin 500 adet de motosiklet yıllardır sahiplerini bekliyor. Tahmini değeri 80 milyon üzerinde olan araçlar, çürümeye terk edildi. Otopark sahipleri, hacizli araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yenişehir ilçesinde yediemin otoparkını işleten Sinan Akak, milyon lira değerindeki araçların otoparklarda çürümesine gönüllerinin el vermediğini söyledi.

Otoparkında 300'den fazla araç bulunmakta olduğunu aktaran Akak, "Bin 500 adet de motosiklet yatmaktadır. Bu kadar aracın burada çürümesine vicdanımız el vermiyor. Çünkü milyon değerindeki araçlar burada çürüyor. Bu arabaların burada yatması aynı zamanda bizim için de bir zarardır. Sonuçta yerimi yıllardır meşgul eden araçlar var. Adalet Bakanlığımızın bu konu hakkında bir adım atmasını rica ediyoruz" dedi.

"Elektrik ve su faturasını ödemeyip aracına haciz gelen var"

Otoparkında yatan sadece 300 aracın değerinin 80 milyon değerinde olduğunu ifade eden Akak, "Otoparkımızda yatan araçlardan kimisinin şirketi batmış, kimisi hacizli olmuş. Pek nadir de olsa elektrik ve su faturasını ödemeyip aracına haciz gelen var. Onun için bence bu araçların bir an önce sıcak paraya dönüştürülmesi gerekiyor. 7 milyon değerindeki araçlarımız, 2 milyonluk, gibi toplam 80 milyon değerinde 300 araç otoparkımızda yatıyor. O da Diyarbakır'da sadece bir tane yediemin otoparkında. Bunu 81 ile sadece çarparsak dudak uçuklatan bir rakam ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Akak, otoparkında 10-15 yıl boyunca yatan araçların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1 Kasım tarihinde araçların kıymet takdirinin yapılıp icra dairesine verilmesiyle 15-20 gün arayla satılması gerekiyordu. Ama maalesef benim otoparkta 1 Kasım'dan bu yana herhangi bir satış gerçekleştirilmedi. 1 Kasım'da yürürlüğe giren bu yasayla çok umutluyduk. Ama daha beklemekteyiz. Devlet büyüklerimizde bir an evvel bu sorunun sonuçlandırmasını talep ediyoruz. Şimdi bir araç 5 yıl otoparkta yatarsa nasıl, 1 yıl yatarsa nasıl? Otoparkımızda 10-15 yıl yatan araçlar mevcut. Bu araçlar çürüyerek ziyan oluyor."

Diyarbakır\'da yedieminde 80 milyon değerindeki araçlar sahibini bekliyor
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Diyarbakır, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da yedieminde 80 milyon değerindeki araçlar sahibini bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:42:01. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da yedieminde 80 milyon değerindeki araçlar sahibini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement