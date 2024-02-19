Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Fahiş Fiyat ve Son Kullanım Tarihi Geçmiş Ürünlere Denetim Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Fahiş Fiyat ve Son Kullanım Tarihi Geçmiş Ürünlere Denetim Yapıyor

Diyarbakır\'da Yenişehir Belediyesi Fahiş Fiyat ve Son Kullanım Tarihi Geçmiş Ürünlere Denetim Yapıyor

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, marketlerde vatandaşların sağlığını ve bütçesini etkileyecek fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, hafta içi ve hafta sonu market ve alışveriş merkezlerini sıkı denetimden geçiriyor.

19.02.2024 11:52  Güncelleme: 11:58
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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, marketlerde vatandaşların sağlığını ve bütçesini etkileyecek fahiş fiyat ve son kullanım tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile hafta içi ve hafta sonu denetimlerini artıran zabıta ekipleri, market ve alışveriş merkezlerini sıkı denetimden geçirdi.

Kaymakam Beşikci'nin ifadelerine yer verilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Fahiş Fiyat ve Son Kullanım Tarihi Geçmiş Ürünlere Denetim Yapıyor - Son Dakika
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