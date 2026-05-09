Diyarbakır OSB Başkan Seçimi Başladı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanının belirlenmesi için olağan genel kurullu seçimde üyeler, oylarını kullanmaya başladı.

OSB'nin başkanlık seçiminde mevcut başkan Mustafa Fidan mavi listeden, Ali İhsan Özdoğan yeşil listeden seçime girdi. OSB'de yapılan seçimde, üyeler hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adaylar konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından üyeler, oy kullanmaya başladı.

Oy kullanma süreci öncesi adaylardan Mustafa Fidan yaptığı konuşmada, olağan genel kurulda OSB'nin kentte ve ülke adına hayırlara vesile olmasını dilediğini, yürekten temenniler sunduğunu söyledi.

Fidan, Diyarbakır OSB'nin anlamının gençlerin iş bulduğu, iş imkanının olduğu, geleceğe umutla baktığı yerler olduğunu belirterek, "2022 yılında göreve geldiğimizden beri ilke edindiğimiz güzel şeyler var. Bu görevi, kendi evimiz, yerimiz, makamımız olarak görmedik. Burayı bir emanet olarak gördük ve emanete sahip çıktık. En çok dikkat ettiğimiz üç temel ilke vardı. Adil olmak, şeffaf olmak ve her koşulda sanayicimizin yanında olmak. Biz, birlikte yönetilen bir OSB yoluna gittik. Mavi liste olarak önümüzdeki dönem için Allah nasip ederse önemli projelere imza atmayı hedefliyoruz. Biz, dostuz, arkadaşız. Seçimler gelip geçicidir. Bize baki olan insanlıktır" dedi.

Yeşil liste adayı Ali İhsan Özdoğan ise "Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinin Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve yeşil liste adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün burada olmakla genel kurulumuza güç verdiniz. OSB'mizin geleceğini inşa etmek için üretimden gelen gücümüzü ortaya koyuyoruz. Sizlerin demokratik hakkınızı kullanarak gerçekleştireceğimiz genel kurulumuzun, siz saygıdeğer sanayicilerimiz başta olmak üzere kentimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR