Diyarbakır OSB Başkan Seçimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır OSB Başkan Seçimi Başladı

Diyarbakır OSB Başkan Seçimi Başladı
09.05.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde başkanlık seçimi için oy verme süreci başladı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanının belirlenmesi için olağan genel kurullu seçimde üyeler, oylarını kullanmaya başladı.

OSB'nin başkanlık seçiminde mevcut başkan Mustafa Fidan mavi listeden, Ali İhsan Özdoğan yeşil listeden seçime girdi. OSB'de yapılan seçimde, üyeler hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adaylar konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından üyeler, oy kullanmaya başladı.

Oy kullanma süreci öncesi adaylardan Mustafa Fidan yaptığı konuşmada, olağan genel kurulda OSB'nin kentte ve ülke adına hayırlara vesile olmasını dilediğini, yürekten temenniler sunduğunu söyledi.

Fidan, Diyarbakır OSB'nin anlamının gençlerin iş bulduğu, iş imkanının olduğu, geleceğe umutla baktığı yerler olduğunu belirterek, "2022 yılında göreve geldiğimizden beri ilke edindiğimiz güzel şeyler var. Bu görevi, kendi evimiz, yerimiz, makamımız olarak görmedik. Burayı bir emanet olarak gördük ve emanete sahip çıktık. En çok dikkat ettiğimiz üç temel ilke vardı. Adil olmak, şeffaf olmak ve her koşulda sanayicimizin yanında olmak. Biz, birlikte yönetilen bir OSB yoluna gittik. Mavi liste olarak önümüzdeki dönem için Allah nasip ederse önemli projelere imza atmayı hedefliyoruz. Biz, dostuz, arkadaşız. Seçimler gelip geçicidir. Bize baki olan insanlıktır" dedi.

Yeşil liste adayı Ali İhsan Özdoğan ise "Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinin Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve yeşil liste adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün burada olmakla genel kurulumuza güç verdiniz. OSB'mizin geleceğini inşa etmek için üretimden gelen gücümüzü ortaya koyuyoruz. Sizlerin demokratik hakkınızı kullanarak gerçekleştireceğimiz genel kurulumuzun, siz saygıdeğer sanayicilerimiz başta olmak üzere kentimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır OSB Başkan Seçimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest grubunun konserine Gaziantep’te mehterli ve konvoylu protesto
Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 20:22:40. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır OSB Başkan Seçimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.