Diyarbakır OSB, istihdamı ve ihracatı artırma hedefinde

Ekonomi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, "85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'mizin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz" dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya geldi. Sanayiciler olarak şehre sundukları hizmetleri değerlendiren OSB Başkanı Mustafa Fidan şuan itibariyle 400 işletmede toplam 20 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Diyarbakır OSB 5. etap arsa tahsislerine başlıyor

Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, "Bildiğiniz üzere 33 yıllık geçmişi bulunan Diyarbakır OSB'miz 4 etaptan oluşmaktadır. Faal olarak aktif üretim yapan yaklaşık 400 işletmemizde toplam 20 bin civarında kişi istihdam edilmektedir. Yerli ve yabancı işletmelerimizin yoğun arsa başvuruları nedeniyle 5. etabın kurulması için gerekli müracaatlarımızı geçen yıl yapmıştık. Eğil yolu üzerinde olan ve toplamda 232 hektarlık alanda kurmayı planladığımız 5. etap için tahsislere en yakın zamanda başlamayı planlamaktayız. Şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Sevindirici olan husus ise çoğunlukla kentimizde üretimi olmayan farklı sektörde faaliyet yürüten firmaların başvuru yapmış olmasıdır" diye konuştu.

"Cezbedici yatırımlarla Diyarbakır'ı bölgenin ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz"

Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Hedefimiz asırlar önce İpekyolu'nun önemli ticaret duraklarından biri olan Diyarbakır'ımızı, üretimde, istihdamda, ihracatta hak ettiği seviyelere taşımaktır. Hepimizin ana gayesi budur. Yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'mizin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir. Cezbedici yatırımlarla kentimizi, bölgemizin ticaret merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki; tarihi geçmişi, barındırdığı kültürel değerleri, bereketli toprakları, çalışkan toplum yapısı ve üretken sanayicileri ile Diyarbakır, ülkemizin Ortadoğu'ya açılan en önemli kapılarından biridir. 4. etabımızın doğalgaz ve altyapı işleri tamamlanmak üzeredir. 1. ve 2. etabın 26 yıllık elektrik hatlarının tamamen yenilenip yer altına alınması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda elektrik altyapısının yenilenmesi projemiz 2024 yılı yatırım programına alınmıştır. 2024 yılı içerisinde ihale sürecinin tamamlanması ve çalışmalara başlanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR