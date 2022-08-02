DTSO Başkanı Kaya: "Atıl yatırımlar ekonomiye kazandırılmalıdır" - Son Dakika
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DTSO Başkanı Kaya: "Atıl yatırımlar ekonomiye kazandırılmalıdır"

02.08.2022 14:19
DTSO Başkanı Kaya: "Atıl yatırımlar ekonomiye kazandırılmalıdır"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte özel sektörün inşa ettiği ancak hali hazırda atıl durumda olan yapıların envanterinin çıkarılması ve destek programları ile yeniden işlevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte özel sektörün inşa ettiği ancak hali hazırda atıl durumda olan yapıların envanterinin çıkarılması ve destek programları ile yeniden işlevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kentte özel sektöre ait inşaatı yarım kalmış veya tamamlanmasına rağmen işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletilemeyen fabrika, hastane ve otel gibi yapıların bulunduğunu söyledi. Başkan Kaya, "Çok yüksek yatırım maliyeti olan ve kentin ekonomisine çok önemli katkılar sağlayabilecek bu yatırımların atıl durumda kalmaları ekonomik kaynakların israfı demektir. Ülkemiz ve kent ekonomisi açısından son derece önemli kayıp anlamına gelen atıl yapıların yeniden ekonomiye kazandırılmaları büyük bir önem taşıyor" dedi.

Çeşitli nedenlerle yarım kalmış veya atıl durumdaki hastane, otel ve fabrikaların mevcut durum envanterinin çıkarılması gerektiğini ifade eden Başkan Kaya, "Bu yöntemle yapılacak bir raporlama neticesinde gerçekleşme oranı minimum yüzde 30 olan yatırımlar uygun kredilerle desteklenerek bitirilmeli ve ekonomiye kazandırılmalıdırlar. DTSO olarak Metal İşleri Sanayi Sitesi bünyesinde bulunan atıl bir yapıyı çağrı merkezi olarak işlevlendirdik. Çağrı merkezinin faaliyete geçmesiyle bin 50 kişiye istihdam sağlanacak. Benzeri çalışmalar kentimizde yatırım yapılabilirliği arttıracağı gibi üretim ve istihdam alanında da çok önemli katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTSO Başkanı Kaya: 'Atıl yatırımlar ekonomiye kazandırılmalıdır' - Son Dakika

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